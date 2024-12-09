أول تعليق من رنا سماحة بعد إنفصالها عن الملحن سامر أبو طالب

الفنانة رنا سماحة تكسر حاجز الصمت وتوضح موقفها من شائعات انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب، مشددة على أنها لن تعلق على حياتها الشخصية.

وفي السطور القادمة يرصد موقع الموجز تفاصيل إنفصال الفنانة رنا سماحة عن زوجها الملحن سامر أبو طالب ، وأحدث أعمالها الفنية .

رنا سماحة تخرج عن صمتها

نشرت رنا سماحة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" تصريحًا موجزًا قالت فيه:

"بالنسبة لما يُتداول من أخبار عن حياتي الشخصية، أود التأكيد أنني لا أملك أي تعليق في الوقت الحالي، ولن يكون لي تعليق مستقبلاً. شكرًا للجميع على اهتمامكم."

تفاصيل انفصال رنا سماحة

يذكر أن رنا انفصلت عن زوجها منذ نحو أربعة أشهر، ورفعت قضية خلع لإنهاء الزواج، وأشارت المصادر إلى أن سماحة قامت إلغاء متابعة زوجها على "إنستجرام"، مما عزز التكهنات بشأن نهاية العلاقة بينهما.

رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب

تصريحات سابقة عن حياتهما الزوجية

في حوار سابق جمع الثنائي في برنامج "البيه والهانم" على قناة "القاهرة والناس"، تحدث سامر أبو طالب عن الأمور التي كانت تزعجه في علاقتهما، قائلاً:

"رنا صوتها عالٍ دائمًا، ولكن عندما زرت عائلتها اكتشفت أن الأمر وراثي، مقارنة بهم هي تعتبر هادئة جداً."

من جهتها، ردّت رنا بابتسامة:

"عائلة سامر هادئة للغاية، وأحيانًا أشعر بالملل عندما أكون معهم، لكن في بيتنا نحن معروفون بحبنا للحماس والصوت المرتفع."

أحدث أعمال رنا سماحة الفنية

بعيدًا عن حياتها الشخصية، عبّرت الفنانة رنا سماحة عن فخرها بالمشاركة في عرض مسرحية "العيال فهمت" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح. وأشارت إلى أن المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها الأول، مؤكدة استعداد فريق العمل لتقديمها في أيام 12 و13 أغسطس 2024 ضمن المهرجان.

تفاصيل مسرحية "العيال فهمت"

مسرحية "العيال فهمت" هي عرض كوميدي غنائي تدور أحداثه حول كابتن طيار توفيت زوجته وتركت له 8 أولاد. يعيش الأب مع شخص أمين عليهم، ولكن مع مرور الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص غير قادر على تحمل مسؤولية تربية الأولاد. لذلك، يقرر الأب جلب مربية جديدة تفهم التربية بشكل جيد وتأخذ الأطفال لمنطقة آمنة، مما يضفي على الأحداث طابعًا كوميديًا وغنائيًا.

رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب

دور رنا سماحة في المسرحية



تشارك الفنانة رنا سماحة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي "العيال فهمت" من إخراج شادي سرور وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي". تقدم رنا سماحة نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، والشخصية التي أدتها الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيكا في الحي الشرقي" عام 1971، ولكن بلمستها الخاصة وأدائها المميز. كما ستغني رنا عددًا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي، مما يضيف للمسرحية بعدًا موسيقيًا ممتعًا.

آخر أعمال رنا سماحة

آخر أعمال رنا سماحة كانت مشاركتها في مسلسل "رحيل" الذي تم عرضه في رمضان 2024. المسلسل من بطولة الفنانة ياسمين صبري وعُرض على إحدى القنوات الفضائية غير المصرية. تألقت رنا سماحة في ثلاث رباعيات ضمن المسلسل وهي: "فداك"، "رحيل"، و"بين طريقين". وقد لاقت هذه الرباعيات تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبرت رنا عن سعادتها بهذه المشاركة والنجاح الذي حققته.

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