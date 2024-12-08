بوسة حلوة أوي.. علا رشدي تعلق على مشهد زوجها مع منة شلبي في "الهوى سلطان"

أبدت الفنانة علا رشدي رأيها حول المشهد الذي جمع زوجها، الفنان أحمد داود، بالفنانة منة شلبي في فيلم "الهوى سلطان"، والذي يُعرض حاليًا في دور السينما.

وفي التقرير التالي يرصد لكم الموجز تفاصيل تصريحات علا رشدي ، بالإضافة إلي إيرادات الأفلام .

وفي حديثها لبرنامج "ET بالعربي"، قالت علا: "الأمر عادي جدًا، هذه ليست المرة الأولى، فقد حدث في أفلام أخرى، أحمد ممثل يؤدي عمله، ولا يمكنني إجباره على تغيير ذلك".

وتابعت قائلة: "البعض يسألني إذا كنت أشعر بالغيرة، فأجيبهم بأنني أتعامل مع الأمر بشكل طبيعي جدًا. عندما شاهدت المشهد، قلت: 'ما هذا! قبلة جميلة جدًا'".







إيرادات أفلام شباك العرض

يشهد شباك التذاكر المصري في الموسم الشتوي الحالي تنافسًا كبيرًا بين مجموعة متنوعة من الأفلام التي تجمع بين الكوميديا، الرومانسية، الأكشن، والدراما الاجتماعية، هذا الموسم يحمل معه تحديات خاصة للسينما المصرية، حيث تتنافس أفلام جديدة مثلالهوى سلطان ووداعًا حمدي مع أفلام الموسم الصيفي التي ما زالت تُعرض مثل "ولاد رزق 3" و"اللعب مع العيال".

ويستعرض الموجز بالتفصيل في التقرير التالي، إيرادات الأفلام التي عُرضت أمس، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.486.150 جنيهًا، مع تفاوت ملحوظ بين الأعمال في قدرتها على جذب الجمهور وتحقيق أرقام كبيرة.

"الهوى سلطان" الرقم الأول بلا منازع

واستطاع فيلم "الهوى سلطان" أن يتصدر قائمة الإيرادات بتحقيقه 2.105.260 جنيه في ليلة واحدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يعرض العلاقات بين الأصدقاء وكيف تتأثر بسبب الحب.

يسلط الفيلم الضوء على الصداقة بين الشخصيتين الرئيسيتين، اللتين يجسدهما النجمان منة شلبي وأحمد داود، وكيف تتحول هذه العلاقة تحت تأثير المشاعر المتغيرة.

الفيلم من إخراج هبة يسري، التي سبق أن أبهرت الجمهور بإخراج مسلسل "سابع جار"، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، أحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، ما يجعله واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.

مين يصدق" في المركز الثاني

حقق فيلم "مين يصدق" إيرادات بلغت 203.943 جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية.

الفيلم، الذي تولت إخراجه زينة أشرف عبد الباقي، يستعرض قصة درامية مليئة بالمفاجآت، ما ساهم في تحقيقه هذا الرقم رغم المنافسة القوية.

"الفستان الأبيض" يجذب شريحة خاصة من الجمهور

كما حقق فيلم "الفستان الأبيض" من إيرادات بلغت 99.647 جنيه، الفيلم من بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول قصة زواج تتخللها مواقف طريفة ومؤثرة.

"وداعًا حمدي" دراما بأداء متواضع

جاء فيلم "وداعًا حمدي" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 27.828 جنيه فقط، يضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم شيرين رضا، آية سماحة، وبيومي فؤاد، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أرقام كبيرة.

تتناول القصة حياة شخصية درامية تمر بتحولات جذرية في سياق إنساني عميق.

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