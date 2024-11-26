فيلم "الهوى سلطان" في المركز الأول و"ولاد رزق 3" الأخير.. إجمالي الإيرادات

شهدت السينما المصرية أمس نشاطًا كبيرًا في شباك التذاكر الذي يشهد تنوعاً ملحوظاً في الأفلام المعروضة، حيث تمكنت الأعمال الرومانسية والكوميدية والدرامية من جذب اهتمام الجمهور وتحقيق إيرادات متفاوتة، لكن الفيلم الوحيد الذي تفوق على منافسيه هو فيلم “الهوى سلطان” فمازال متصدراً للمركز الأول.

ويرصد موقع الموجز، إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام في دور العرض السينمائية بالأمس، والتي تصدر قائمة إيراداتها فيلم "الهوى سلطان".

الهوى سلطان

فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" تصدر المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت قيمتها 1,601,415 جنيهاً، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو بطولة منة شلبي، أحمد داود، وآخرون من النجوم، ولاقى استحسان الجمهور، مما ساعده على الحفاظ على مركز الصدارة.

فيلم "الفستان الأبيض"

حل فيلم "الفستان الأبيض" في المركز الثاني بإيرادات بقيمة 94,877 جنيهاً، الفيلم من بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، وآخرون من النجوم، وواصل تحقيق نتائج جيدة مقارنةً بمنافسيه.

وداعًا حمدي

فيلم "وداعًا حمدي"

احتل فيلم "وداعًا حمدي" المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 31,757 جنيهاً، العمل من تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، ويضم طاقمًا مميزًا من النجوم مثل آية سماحة، شيرين رضا، علي الطيب، انتصار، ومحمود السيسي، بجانب ضيوف الشرف إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد.

فيلم "آل شنب"

في المركز الرابع جاء فيلم "آل شنب" محققًا 16,058 جنيهاً، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والدراما، بطولة ليلى علوي، لبلبة، خالد سرحان، وآخرون من النجوم.

إكس مراتي

فيلم"إكس مراتي"

أما فيلم"إكس مراتي" فقد احتل المركز الخامس بإيرادات بلغت 15,433 جنيهاً، وهو من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل.

فيلم"رفعت عيني للسما"

حقق فيلم"رفعت عيني للسما" إيرادات 15,224 جنيهاً ليأتي في المركز السادس، بينما حل فيلم "اللعب مع العيال" في المركز السابع بإيرادات قيمتها13,517 جنيهاً، وهو بطولة محمد إمام، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، وآخرون من النجوم.

فيلم “المخفي”

تراجع فيلم "المخفي" بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل إلى المركز الثامن بإيرادات 12,989 جنيهاً، تلاه فيلم "عصابة الماكس"الذي جاء في المركز التاسع بإيرادات بلغت 5,767 جنيهاً.

المراكز الأخيرة

أما في المراكز الأخيرة، فقد سجل فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد إيرادات بقيمة 1,017 جنيهاً وبذلك حل في المركز العاشر، بينما اكتفى فيلم "دراكولا رع"بتحقيق إيرادات قيمتها 572 جنيهاً، وحقق فيلم"ولاد رزق 3" الذي احتل المركز الأخير إيرادات قيمتها 259 جنيهاً، وبذلك فإن إجمالي الإيرادات لجميع الأفلام المعروضة أمس هو 1,943,233 جنيهاً.

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