فيلم "الهوى سلطان" في الصدارة و"عاشق" يتذيل القائمة.. إجمالي إيرادات الأفلام أمس

يشهد الموسم الشتوي الحالي منافسة قوية بين العديد من الأفلام في دور العرض السينمائي، حيث يعرض أعمال متنوعة للجمهور، يتنوع محتواها بين الرومانسية، الكوميدية، والدرامية، والتي تصدر إيراداتها فيلم الهوى سلطان، وذلك بفضل قصته، وأداء أبطاله.

ويرصد موقع “ الموجز”، إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام في دور العرض السينمائية أمس، والتي بلغ إجمالي إيراداتها 2.281.092 جنيهاً.

فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان

تصدر فيلم "الهوى سلطان"، المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر، بإيرادات بلغت 2.059.337 جنيهاً، الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي خفيف عن العلاقات بين الأصدقاء وكيف يمكن أن تتغير بسبب الحب، يلعب دور البطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وفدوى عابد، الفيلم من إخراج هبة يسري.

فيلم الفستان الأبيض

بلغت إيرادات فيلم "الفستان الأبيض"106.641 جنيهاً، والفيلم يشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، وآخرون من النجوم.

وداعًا حمدي

فيلم وداعًا حمدي

بلغت فيلم "وداعًا حمدي" إيرادات 34.182 جنيهاً، الفيلم من بطولة شيرين رضا، آية سماحة، بيومي فؤاد، إنجي المقدم، أحمد فهيم، وانتصار، من تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.

فيلم آل شنب

حقق فيلم "آل شنب" إيرادات ضئيلة بلغت 29.719 جنيهاً، والفيلم من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، وأحمد عصام، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال

حقق فيلم "اللعب مع العيال" إيرادات بلغت 14.593 جنيهاً، وهو بطولة محمد إمام، أسماء جلال، ويتناول العمل حياة شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الكوميدية، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم المخفي

حقق فيلم "المخفي" إيرادات بلغت 13.898 جنيهاً، تدور أحداث الفيلم حول شاب حديث التخرج يواجه صعوبة في التأقلم مع الحياة بسبب صدقه المفرط، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، وريهام الشنواني، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

إكس مراتي

فيلم إكس مراتي

فيما بلغت إيرادات فيلم "إكس مراتي" بلغت 8504 جنيهاً، والفيلم من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

فيلم عصابة الماكس

فيما حقق فيلم "عصابة الماكس" إيرادات بلغت قيمتها 7778 جنيهاً، وهو بطولة أحمد فهمي، روبى، ولبلبة، وأوس أوس، من إخراج حسام سليمان.

فيلم رفعت عيني للسما

وبلغت إيرادات فيلم "رفعت عيني للسما" 3423 جنيهاً، تدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات اللواتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي.

فيلم ولاد رزق 3

حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات بلغت 1683 جنيهاً، تدور أحداثه حول سرقة شيء ثمين مما يؤدي إلى دخول أبطاله في صراعات. الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، ومن إخراج طارق العريان.

فيلم دراكو رع

أما فيلم "دراكو رع" فقد حقق إيرادات بلغت 744 جنيهاً، وهو من بطولة خالد منصور، شادي ألفونس، ومروان يونس، من إخراج كريم أبو زيد.

فيلم عاشق

حقق فيلم "عاشق" إيرادات بلغت 590 جنيهاً، وجاء بذلك في المرتبة الأخيرة، والفيلم من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.

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