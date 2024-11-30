إيرادات السينما.. فيلم الهوى سلطان يتصدر المشهد وولاد رزق 3 يتراجع

يشهد شباك التذاكر المصري في الموسم الشتوي الحالي تنافسًا كبيرًا بين مجموعة متنوعة من الأفلام التي تجمع بين الكوميديا، الرومانسية، الأكشن، والدراما الاجتماعية، هذا الموسم يحمل معه تحديات خاصة للسينما المصرية، حيث تتنافس أفلام جديدة مثلالهوى سلطان ووداعًا حمدي مع أفلام الموسم الصيفي التي ما زالت تُعرض مثل "ولاد رزق 3" و"اللعب مع العيال".

ويستعرض الموجز بالتفصيل في التقرير التالي، إيرادات الأفلام التي عُرضت أمس، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.486.150 جنيهًا، مع تفاوت ملحوظ بين الأعمال في قدرتها على جذب الجمهور وتحقيق أرقام كبيرة.

"الهوى سلطان" الرقم الأول بلا منازع

واستطاع فيلم "الهوى سلطان" أن يتصدر قائمة الإيرادات بتحقيقه 2.105.260 جنيه في ليلة واحدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يعرض العلاقات بين الأصدقاء وكيف تتأثر بسبب الحب.

يسلط الفيلم الضوء على الصداقة بين الشخصيتين الرئيسيتين، اللتين يجسدهما النجمان منة شلبي وأحمد داود، وكيف تتحول هذه العلاقة تحت تأثير المشاعر المتغيرة.

الفيلم من إخراج هبة يسري، التي سبق أن أبهرت الجمهور بإخراج مسلسل "سابع جار"، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، أحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، ما يجعله واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.

فيلم الهوى سلطان

"مين يصدق" في المركز الثاني

حقق فيلم "مين يصدق" إيرادات بلغت 203.943 جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية.

الفيلم، الذي تولت إخراجه زينة أشرف عبد الباقي، يستعرض قصة درامية مليئة بالمفاجآت، ما ساهم في تحقيقه هذا الرقم رغم المنافسة القوية.

فيلم الفستان الأبيض

"الفستان الأبيض" يجذب شريحة خاصة من الجمهور

كما حقق فيلم "الفستان الأبيض" من إيرادات بلغت 99.647 جنيه، الفيلم من بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول قصة زواج تتخللها مواقف طريفة ومؤثرة.

فيلم الفستان الأبيض

"وداعًا حمدي" دراما بأداء متواضع

جاء فيلم "وداعًا حمدي" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 27.828 جنيه فقط، يضم الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم شيرين رضا، آية سماحة، وبيومي فؤاد، لكنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أرقام كبيرة.

تتناول القصة حياة شخصية درامية تمر بتحولات جذرية في سياق إنساني عميق.

أفلام الكوميديا تواجه تحديات

• "اللعب مع العيال": حقق الفيلم، الذي يلعب بطولته محمد إمام، إيرادات بلغت 20.412 جنيه. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يواجه سلسلة من الأزمات التي تغير حياته، الفيلم من إخراج شريف عرفة، ما يجعله محط أنظار محبي هذا النوع.

فيلم اللعب مع العيال

• "إكس مراتي": جمع 9.944 جنيه. الفيلم من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل، ويقدم كوميديا اجتماعية خفيفة ولكنها لم تلقَ الإقبال المتوقع.

فيلم إكس مراتي

• "المخفي": حقق الفيلم إيرادات بلغت 9.613 جنيه، تدور أحداثه حول شاب يعاني من حسن النية المفرطة التي توقعه في مشكلات متعددة، ما يضفي طابعًا كوميديًا على الأحداث.

فيلم المخفي

أفلام تتراجع بشكل ملحوظ

بعض الأفلام الأخرى شهدت تراجعًا كبيرًا في الإيرادات، مثل:

• "عصابة الماكس": حقق إيرادات ضعيفة بلغت 4.425 جنيه.

• "آل شنب": بلغت إيراداته 3.933 جنيه، رغم مشاركة نجوم كبار مثل ليلى علوي ولبلبة.

• "دراكو رع": لم تتجاوز إيراداته 848 جنيه، مما يعكس ضعف الإقبال عليه.

• "ولاد رزق 3": سجل الفيلم أدنى الإيرادات، حيث حقق 297 جنيه فقط، رغم مشاركة نجوم مثل أحمد عز وعمرو يوسف.

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