تنبؤات ليلي عبداللطيف لعام 2025.. وفاة شخصية دينية مؤثرة واعتزال فنانة مشهورة

تعتبر ليلى عبد اللطيف من الشخصيات التي أثارت جدلاً واسعاً بتنبؤاتها السنوية، والتي تشمل مجالات سياسية واجتماعية واقتصادية، بالنسبة لعام 2025، قدمت ليلى مجموعة من التوقعات التي شملت العديد من الجوانب، والتي يمكن تلخيصها من خلال موقع "الموجز"على النحو التالي:

تنبوءات ليلى عبد اللطيف 2025



بدأت ليلي عبداللطيف توقعاتها لعام 2025 بـ تقدماً كبيراً في أحداث لبنان وان أهلها سوف يفرجون قريبا مع حلول الأشهر المقبلة وقد تكون في بداية شهر رمضان 2025، و أن الشعب اللبناني سوف يتوحد خلف الجيش اللبناني،و سيكون هناك دعم إقليمي ودولي للبنان يعيدها إلي مكانتها قريباً.

ليلي عبداللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف عن أحداث سوريا

كما توقعت ليلي عبد اللطيف لدولة سوريا أحدث تصاعديا بالتزامن مع سقوط بشار الأسد، والفترة المقبلة سوف تشهد البلاد اغتيال بعض الشخصيات السياسية وأن هذه الأزمة قد تكون مؤقته، وبعد هذه الفترة العصيبة سوف يعود أهالي سوريا إلي أراضيها مرة أخري، وتستقر الأحوال هناك.

ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف تتوقع اعتزال ممثلة شهيرة

وبجانب هذه التوقعات السياسية للبلاد، توقعت عبداللطيف أيضا عن اعتزال فنانة شهيرة وقالت إنها سوف تتجه لارتداء الحجاب في عام 2025.

كوارث طبيعية 2025

كما توقعت بأن عام 2025 سوف يشهد بعض الكوارث الطبيعية التي ستضرب البلاد العربية والأجنبية، ووجهت التحذير لبعض الدول حتي يتخذون الاحتياطات الأمنية اللازمة.

ليلى عبد اللطيف تكشف وفاة شخصية دينية

وأكدت ليلي بأن هناك فترة حداد طويلة في إيران على رحيل شخصية دينية مؤثرة، ولم تكشف عن هويته وهذه الشخصية سوف تترك أثرا كبيرا في البلاد كما أن غياب تلك الشخصية في ذلك الوقت شوف يؤدي إلي تأثيرت كبيرة في الساحة الإيرانية.



انتشار وباء جديد

لم تتوقف توقعات ليلي عبداللطيف عند هذا، بل توقعت انتشار وباء جديد مشابه لفيروس كورونا، في وقت يواصل العالم التعافي من آثار الجائحة، مؤكدة أن هذه الأزمة الصحية قد تكون أكثر صعوبة من السابقة مما يضع ضغوطًا على الأنظمة الصحية العالمية.

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