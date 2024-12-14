ياسمين عبد العزيز تتألق بإطلالة سوداء جذابة في أحدث ظهور

لفتت النجمة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالتها الأخيرة، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأسود البسيط الذي أضفى عليها لمسة من الأناقة والجاذبية.

حازت هذه الإطلالة على إعجاب كبير من جمهورها، الذي عبر عن إعجابه بجمالها ورقيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ياسمين عبد العزيز بدت متألقة وأنيقة في أحدث ظهور لها، ما جعل صورتها تنتشر بسرعة وتتصدر اهتمامات متابعيها.

يرصد لكم موقع الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية:

تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالياً نشاطاً فنياً مكثفاً، حيث تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "وتقابل حبيب"، الذي تخوض به المنافسة في موسم رمضان 2025، بعد غيابها عن السباق الرمضاني في العام الماضي.

نشاط ياسمين عبد العزيز الدرامي

مسلسل "وتقابل حبيب" يهدف إلى إعادة ياسمين عبد العزيز إلى الساحة الدرامية بمشاركة نخبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، وإنتاج شركة سينرجى يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بينهم كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.

عودة ياسمين عبد العزيز إلى السينما

لم تقتصر عودة ياسمين عبد العزيز على الدراما فقط، بل تعود أيضاً إلى السينما من خلال فيلم كوميدي جديد يحمل عنوان "زوجة رجل مش مهم" الفيلم يجمعها بالنجم أكرم حسني، حيث بدأت تصويره مؤخراً وقد شاركت ياسمين عبد العزيز صوراً من كواليس أول يوم تصوير عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث ظهرت مع أكرم حسني ومعتز التونى، والمنتج تامر مرسى وكتبت تعليقاً على الصور "بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي "زوجة رجل مش مهم" بإذن الله".

تفاعل كبير من الجمهور هذه الخطوة الجديدة لياسمين عبد العزيز

لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أعرب عن شغفه الكبير بعودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب سواء في الدراما أو السينما، يبدو أن ياسمين عبد العزيز تعود بقوة لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في الفن المصري.

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