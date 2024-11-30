إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد يقلب السوشيال ميديا بسبب دعم فلسطين

تصدّر إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، بعد أن أثار إعجاب الجمهور لاحتوائه على رسالة قوية تدعم القضية الفلسطينية.

ويعتبر إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد، لصالح إحدى الشركات المصرية الكبرى المتخصصة في المنتجات الغذائية، حيث تميز برسالة سياسية واجتماعية تحمل طابعًا محليًا وعالميًا في آن واحد.

يرصد موقع الموجز تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد في التقرير التالي.

ياسمين عبد العزيز

تفاصيل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد اسمع يا خواجه

أبهراعلان ياسمين عبد العزيز الجديد، جمهورها مجددًا، والذي يحمل عنوان "اسمع يا خواجه"، والذي يسلط الضوء على أهمية دعم المنتجات المصرية ومقاطعة المنتجات الأجنبية.

خلال إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد، قدمت البطلة شخصية مصرية جريئة ومثيرة للانتباه، لا تخشى من مواجهة التحديات، متحلية بروح فكاهية مميزة لا تخلو من الجدّية في الوقت ذاته.

كما حمل إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد، الذي لا يتجاوز مدته دقيقتين، مشاهد تمثيلية تشجع على المقاطعة وتبرز مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.

ياسمين عبد العزيز

إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد لدعم فلسطين

في إعلانها الجديد، ظهرت ياسمين عبد العزيز بشخصيتين مختلفتين: الأولى، فتاة مصرية قوية وواثقة، تعكس عزيمة الشعب المصري في مواجهة التحديات، أما الشخصية الثانية، فكانت شريرة ترتدي زيًا أسود يشبه زي العصابات، في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وتدور أحداث الإعلان حول مواجهة بين الشخصيتين، حيث تتجسس الشخصية الشريرة على "بنت البلد" التي تعبر عن هموم الشعب المصري، وتواجه الضغوط الناتجة عن حملات المقاطعة، ويقف خلفها المصريون يرتدون الزي الفرعوني، ما يعكس التمسك بالهوية المصرية.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

أماكن تصوير إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد

تم تصوير إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد، في عدة مواقع، أبرزها المتحف المصري الكبير، مما يعزز الصورة الثقافية والهوية الوطنية التي يسعى الإعلان إلى تسليط الضوء عليها.

بالإضافة إلى تصوير مشاهد أخرى في الشوارع والملاهي المصرية، مما يضيف بعدًا شعبيًا للرسالة.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

على صعيد آخر، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الشاشة في رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يضم نخبة من الفنانين مثل كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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