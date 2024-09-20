كريم فهمي: زوجتي رفيقة رحلتي  ودعم أخويا سبب نجاحي

تحدث الفنان كريم فهمي عن علاقته بزوجته دانية خلال لقاء إعلامي، مشيرًا إلى أنها شريكة حياته ورفيقة رحلته منذ البداية، كما تحدث عن شقيقه الفنان أحمد فهمي.

يستعرض موقع " الموجز" أبرز تصريحاته في السياق التالي



كريم فهمي

علاقة حب قوية تجمع كريم فهمي وزوجته دانية

أكد كريم فهمي أن زوجته دانية كانت دائمًا بجانبه في أصعب الأوقات، وقال: "دانية أنضف شخصية قابلتها في حياتي، احنا بدأنا مع بعض من تحت الصفر، ومهما شرحت وقفتها جنبي قد إيه واستحملت حاجات هي ملهاش ذنب فيها، محدش هيتخيل."

نصيحة كريم فهمي للآباء في تربية البنات

كريم فهمي، الذي يشارك زوجته في تربية ثلاث بنات، قدم نصيحة ذهبية للآباء حول كيفية التعامل مع بناتهم، وأكد على أهمية دور الأب في حياة ابنته، قائلاً: "أهم حاجة في تربية البنات إنك تحسسها إنك أول حب في حياتها وتديها كل الحنية، عشان لما تكبر متروحش تدور عليها برا."

علاقة قوية تربط كريم فهمي بشقيقه أحمد فهمي

تطرق كريم فهمي للحديث عن علاقته بشقيقه أحمد فهمي، مشيرًا إلى أن قرب السن بينهما عزز من ارتباطهما.

وأوضح كريم فهمي أنه يعتبر أحمد مستودع أسراره رغم تقلبه المزاجي، قائلاً: "أنا وأحمد سننا قريب من بعض وطول عمري بحكيله أسراري هو متقلب جدًا، ممكن ابقى بحب بنت ويوافق، وتاني يوم يقولي حرام ويعيش دور التدين ويقفل في وشها."

الكرامة تجمع الأخوين كريم وأحمد فهمي

في سياق حديثه، كشف كريم عن الصفة المشتركة بينه وبين شقيقه أحمد وهي الكرامة، وأكد قائلاً: "أنا وأحمد مشترك بينا الكرامة، ومبنحبش حد يدوسلنا على طرف أيًا كان هو مين."

تعاون جديد بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

على الصعيد المهني، كشف كريم فهمي عن تعاونه المرتقب مع النجمة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025، بعد نجاحهما السابق في مسلسل "ونحب تاني ليه".

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

وأشار إلى أن المسلسل الجديد سيأتي في إطار اجتماعي ممزوج بالتشويق والإثارة، مع لمسة رومانسية.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا مثل أعمالهما السابقة.

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