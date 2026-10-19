موعد مباراة الزمالك ضد بترول أسيوط في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مواجهة ساخنة تجمع فريق الزمالك ضد نظيره فريق بترول أسيوط مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق بترول أسيوط لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، وحتي يواصل الفريق مطاردة بيراميدز والأهلي علي قمة الدوري التي يحتلها بيراميدز برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد بترول أسيوط

مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره فريق بترول أسيوط التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء غد الثلاثاء الموافق 20 أكتوبرالجاري ، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بترول أسيوط

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الزمالك ضد فريق بترول أسيوط التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء غد الثلاثاء الموافق 20 أكتوبرالجاري ، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الزمالك ضد بترول أسيوط

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بترول أسيوط

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد بترول أسيوط حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، محمود بنتايك

خط الوسط: أحمد ربيع ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، عبدالله السعيد

الزمالك يطارد بيراميدز علي قمة الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 13 نقاط، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة ، بينما يحتل فريق بترول أسيوط المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

وفوز فريق الزمالك أمام نظيره بترول أسيوط يمنحه وصافة مؤقته لبطولة الدوري التي يحتلها الأهلي برصيد 16 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ 18 نقطة، بينما أي نتيجة أخري تعني زيادة فارق النقاط مع بيراميدز والأهلي علي الصدارة.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الماضي وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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