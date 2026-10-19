في دورتها الرابعة.. 10 مشروعات من الشرقية تحصد الفوز بـ«المبادرة الوطنية»

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط، وتكريم أصحاب المشروعات الفائزة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية، في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

10 مشروعات من الشرقية تحصد الفوز بـ«المبادرة الوطنية»

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة محافظ الشرقية، والدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وسكرتيري عموم المحافظات الثلاث ومساعديهم، ومديري إدارات البيئة والمخلفات الصلبة، ومنسقي المبادرة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات المشاركة.

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض أفلام توثيقية استعرضت جهود محافظات الدقهلية، والشرقية،ودمياط، خلال الدورة الرابعة من المبادرة، تلتها كلمات المحافظين التي تناولت أهمية دعم المشروعات الخضراء الذكية وتشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.

وفي كلمته، أعرب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي على أرض محافظة الدقهلية، للإعلان عن المشروعات الفائزة بمحافظات الدقهلية، والشرقية، ودمياط، ضمن أعمال الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكداً أن المبادرة تجسد توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال دعم المشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، وتسهم في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

أشار المحافظ إلى حرص محافظة الشرقية على مواصلة دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة إدارة المخلفات، والتوسع في الحلول التكنولوجية الذكية، بما يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار.

ثمّن المحافظ جهود أعضاء اللجان المختصة في فحص المشروعات وتقييمها وفقًا للمعايير المحددة، بما يضمن اختيار المشروعات الأكثر توافقًا مع أهداف المبادرة وتأهيلها للمنافسة على المستوى الوطني، موجهًا الشكر والتقدير لنائبه المحافظ وممثلو أعضاء اللجنة من المجلس القومي للمرأة و وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،بجانب ممثلين عن إدارة شئون البيئة بالمحافظة على ما بذلوه من عمل مخلص وجهد مثمر.

كما وجّه محافظ الشرقية الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إشرافها على المبادرة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وفي كلمته، أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقديره لمحافظي الشرقية ودمياط، ولأصحاب المشروعات الفائزة، مشيدًا بجهودهم في تقديم أفكار مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزز توجه الدولة نحو الإقتصاد الأخضر، مؤكداً أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى الآليات المهمة لترجمة أهداف رؤية مصر 2030 إلى مشروعات واقعية، وتجسد توجه الدولة نحو تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وصون البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع تداعياتها، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن ترسيخ مفاهيم التمويل المنصف والعادل لدعم تنفيذ المشروعات المستدامة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها البيئية والتنموية، مضيفا أن المبادرة تمثل منصة وطنية رائدة لتشجيع الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تجمع بين المكونين الأخضر والذكي، وتحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، كرّم المحافظون أعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات الثلاث تقديرًا لجهودهم في متابعة أعمال المبادرة وتقييم المشروعات، كما كرموا أصحاب المشروعات الفائزة، بإجمالي 36 مشروعًا، بواقع 9 مشروعات بمحافظة الدقهلية، و 17 مشروعًا بمحافظة دمياط،و 10 مشروعات بمحافظة الشرقية.

وجاءت المشروعات الفائزة بمحافظة الشرقية على النحو التالي:

أولًا: فئة المشروعات كبيرة الحجم

- المركز الأول: المهندس أحمد سيد أحمد محمد سيد أحمد، عن مشروع «الأوركسترا الرقمية لشبكات الغاز لتقليل الانبعاثات بمبادرة حياة كريمة»، التابع لشركة مودرن جاس.

ثانيًا: فئة المشروعات متوسطة الحجم

- المركز الأول: الدكتور أحمد منصور محمد منصور الزهيري، عن مشروع «تطوير مركز تميز لتقنيات المعلوماتية الحيوية لدعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة والبيولوجيا الجزيئية».

ثالثًا: فئة المشروعات المحلية الصغيرة – حياة كريمة

- المركز الأول: المهندس أحمد إبراهيم إسماعيل حسن، عن مشروع «تطبيق التكنولوجيا الذكية الخضراء في تقييم أداء عمال الخياطة وتحقيق الاستدامة».

رابعًا: فئة المشروعات الناشئة

المركز الأول: الدكتورة نجلاء سعيد محمد أحمد، عن مشروع «الكتاب التفاعلي الذكي» بجامعة الزقازيق.

المركز الثاني: الدكتور محمد إيهاب علي عبد العزيز، عن مشروع «بانا ميد للمستلزمات الطبية» (BANA MED).

المركز الثالث: المهندس محمود محمد محمود أحمد، عن مشروع (BIO ALGA).

خامسًا: فئة المشروعات غير الهادفة للربح

- المركز الأول: الدكتورة إيناس محمد عبد العزيز أبو خضرة، عن مشروع «شكارة بتحكي» (GREENO HUB).

سادسًا: فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

المركز الأول: الدكتورة هبة هاني رمضان أحمد، عن مشروع

SMART RECYCLING OF ORGANIC WASTE USING BLACK SOLDIER FLY FOR SUSTAINABLE BIO-PRODUCTS

المركز الثاني: المهندس عبد الحميد السيد السيد السيد شريف، عن مشروع «أجري لوك» (AGRI-LOOK).

المركز الثالث: الدكتورة أسماء محمد عبد الحميد متولي، عن مشروع (VermiSense: THERMAL AI FOR COMPOST MONITORING).

هنّأ محافظ الشرقية أصحاب المشروعات الفائزة والمتأهلة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير مشروعاتهم وتعزيز قدرتها على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويحافظ على البيئة ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار والاستثمار.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بالتقاط الصور الجماعية للمحافظين مع المكرّمين، وتبادل الدروع التذكارية، تأكيدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظات الثلاث، وتكامل الجهود لدعم المشروعات الخضراء الذكية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.