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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لانطلاق مهرجان الخيول في دورته الـ30

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، برفع درجة الاستعداد وتكثيف التجهيزات النهائية بأرض مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ30، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، لاستقبال الضيوف والزائرين والمشاركين في فعاليات المهرجان.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والزراعة، ومحافظة الشرقية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

محافظ الشرقية: المهرجان يعزز السياحة الرياضية ويبرز تراث المحافظة

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية الأصيلة يمثل حدثًا رياضيًا وسياحيًا مهمًا على أجندة السياحة المصرية، ويسهم في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية من خلال بطولات أدب وجمال الخيل العربية وفعاليات الفروسية.

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وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنظيم المهرجان، والانتهاء من التجهيزات وفق خطة تضمن استقبال المشاركين والزائرين، وتقديم صورة تليق بتاريخ محافظة الشرقية وتراثها العريق واهتمامها برياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة.

تطهير مواقع إيواء الخيول وتجهيز ساحات العرض

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن فرق عمل الهيئة، بالتعاون مع قسم الرعاية بمديرية الطب البيطري وجهاز مدينة العاشر من رمضان، تواصل تنفيذ أعمال التجهيز لاستقبال الخيول المشاركة في المهرجان.

وأشارت إلى أن فريق قسم الرعاية بالإدارة البيطرية بالعاشر من رمضان انتهى من رش وتطهير مواقع إيواء الخيول وساحة العرض ومنطقة الإحماء، وذلك قبل استقبال الخيول المشاركة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالشرقية.

3 منصات رئيسية وتجهيز مساحة لإيواء 130 حصانًا

وأضافت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أنه جرى تجهيز أرض المهرجان وإنشاء 3 منصات رئيسية، يبلغ طول كل منها 40 مترًا، إلى جانب تسوية وتمهيد أرض إيواء الخيول، التي تبلغ مساحتها نحو 4 آلاف متر مربع، بما يسمح باستيعاب 130 حصانًا، مع تمهيد أرض المهرجان لتسهيل حركة الخيول خلال الفعاليات.

كما تضمنت التجهيزات إقامة خيمة مخصصة لتجهيز الخيول قبل المشاركة في العروض والمسابقات، بما يضمن تنظيم حركة الخيول وتوفير المساحات اللازمة لاستعدادها.

مدخل لكبار الزوار ومنطقة للخدمات

وشملت الاستعدادات تجهيز مدخل خاص لكبار الزوار، لتيسير حركة دخولهم وخروجهم وتأمينها، إلى جانب إعداد منطقة خدمات تضم كافتيريا ومطعمًا وأماكن لبيع مستلزمات الخيول.

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