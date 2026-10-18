تموين بنى سويف: تحرير 533 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات رقابية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات،التي تم توجيهها خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري ،عن تحرير 533 محضرًا، تضمنت 260 مخالفة للمخابز البلدية، و 121 121 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 37 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 4 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجارى.

كما تم تحرير 42 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و33 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و36 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وفى في حملة لتموين بني سويف على محطات الوقود، تم ضبط إحدي محطات الوقود قامت لتجميعها 17 ألف لتر سولار بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، حيث نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة للمرور على عدد من محطات الوقود، لمتابعة انتظام الخدمة وتوافر المنتجات البترولية، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة في مجال ضبط منظومة التوزيع ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المُدعمة.

أسفرت الحملة التي تم تنفيذها تحت إشراف مدير عام التموين المهندس محمد عبد الرحمن، عن ضبط إحدى المحطات بتجميع 17 ألف لتر سولار، تم تجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية للسير واستكمال الإجرءات القانونية المُتبعة في هذا الصدد.

من جهته أشار مدير التموين المهندس محمد عبدالرحمن، إلى توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بتكثيف الحملات الرقابية والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية والحفاط على حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدى لأي ممارسات احتكارية أو حجب السلع والتربح منها بطرق غير شرعية.