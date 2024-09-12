حنان سليمان تجسد دور والدة كريم فهمي في 220 يوم.. تفاصيل مثيرة

تعاقدت الفنانة القديرة حنانسليمان على المشاركة في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم “220 يوم”، ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

حنان سليمان



وعلم "الموجز " من مصدر خاص أن الفنانة القديرة حنان سليمان تجسد شخصية والدة الفنان كريم فهمي، ومن المقرر أن يتم عرضه عبر شاشات المنصات الرقمية قريباً.



تفاصيل قصة مسلسل 220يوم

تدور أحداث مسلسل 220يوم في إطار رومانسي اجتماعي تشويقي حول الأسر وكيفية تولي الآباء مسؤلية تربية أبنائهم وخاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها في ظل التحديات الكثيرة في المجتمع،مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات حتى الآن.

آخر أعمال حنان سليمان

ومن المعروف أن شاركت الفنانة القديرة حنان سيلمان في مسلسل بدون سابق إنذار ،الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

أحداث بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار "حول شاب مهندس الشخصية التي يجسدها الفنان أسر ياسين"إذ يفاجأ بمرض ابنه الصغير المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب أحداث حياتهم بشكل مفاجئ،وتشارك الفنانة عائشة بن أحمد بشخصية مهندسة تعمل في شركة عقارات وتكون زوجة الفنان أسر ياسين ، ويوجه الثنائي أزمة ابنهما المصاب بالسرطان في الدم.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار



شارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار عدد كبير من النجوم وكان على رأسهم الفنان أسر ياسين ، عائشة بن أحمد ، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الفنانة القديرة نهال عنبر ،احمد خالد صالح والفنانة القديرة حنان سيلمان ،وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

المداح الجزء الرابع أسطورة العودة

كما شاركت الفنانة حنان سليمان في مسلسل المداح الجزء الرابع - اسطورة العودة ،الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024.

"المداح الجزء الرابع - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء.

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