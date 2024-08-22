حنان سليمان لـ الموجز: "جه عليا وقت مكنتش بشتغل وضد فكرة التريند"

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة حنان سليمان التي أضافت لمسة خاصة على الدراما المصرية بأدائها المميز وشخصيتها المحبوبة فمن خلال أدوارها المتنوعة، تمكنت من أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور.

عيد ميلاد حنان سليمان

تواصل موقع الموجز مع الفنانة القديرة حنان سليمان لمعرفة آخر أعمالها وتهنئتها بعيد ميلادها وقالت: بشكر العاملين بالجريدة والحمدلله سنه عدت كلها نجاحات كبيرة وعقبال السنين الجايا.

وتحدثنا معها عن سبب عدم وجودها على مواقع التواصل الإجتماعي مثل غيرها من النجوم ردت الفنانة: مبحبش السوشيال ميديا لأن حوارتها كتير ، وحياة الفنان ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا وانا مش بقتنع بتأثير التريند والسوشيال ميديا على شغل الفنان بل الفنان بعمله الذي يترك بصمه لدي المشاهد.

حنان سليمان

وعن رأيها في فكرة الظلم الفني قالت حنان سليمان:" مش بحب اتكلم عن الظلم الفني ولكن جه عليا وقت مكنتش بشتغل وقعدت سنين طويلة في البيت ، لأن دا طبعا الشغلانة وفي فنانين كتار بيشتغلوا فترة ويجي عليهم وقت مفيش أعمال بتتعرض عليهم وهكذا".

آخر أعمال حنان سليمان

شاركت الفنانة حنان سليمان في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "مليحة" مع الفنان دياب ، أشرف زكي ، أمير المصري ، ميرفت أمين ، وآخرون يدعمون القضية الفلسطينية ، والعمل من إخراج عمرو عرفة ، وتأليف رشا الجزار.

قصة مسلسل مليحة

وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، خاصًة وأنه تناول فكرة الصراع العربي الإسرائيلي ودارت الأحداث حول أسرة فلسطينية تحاول العودة للأراضي المحتلة ولكن عن طريق مصر، الأمر الذي يجعلهم يمرون بالعديد من الأزمات.

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