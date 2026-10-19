تحت شعار «نُمكّن مستقبل مصر».. ABB تواصل تطوير الشبكة القومية للكهرباء ودعم نمو القطاعات الصناعية

تحتفل ABB، الرائدة عالميًا في مجالات الكهربة والأتمتة، بمرور 100 عام على مسيرتها في مصر، تحت شعار «نُمكّن مستقبل مصر... قرنًا بعد قرن». منذ عام 1926، تطورت أعمال الشركة بالتوازي مع طموحات مصر الصناعية. ومن خلال الدمج بين خبراتها الهندسية وأحدث التقنيات الرقمية، تُمكّن ABB القطاعات الصناعية من العمل بأعلى مستويات الأداء لتصبح أكثر كفاءة وإنتاجية واستدامة، وهو ما يأتي تماشيًا مع شعارها العالمي «Engineered to Outrun»، وعلى مدار قرن، تُرجم هذا الالتزام محليًا إلى إسهامات ملموسة في تطوير البنية التحتية ودفع النمو الصناعي، مما رسخ مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير ضمن شبكة الشركة العالمية.

ABB تواصل تطوير الشبكة القومية للكهرباء ودعم نمو القطاعات الصناعية

وتعكس هذه الإسهامات مكانة ABB كشريك موثوق في مسيرة التنمية بمصر، بدءاً من معالم تاريخية كالسد العالي بأسوان وصولاً إلى المشروعات القومية الحديثة الكبرى، واليوم، تُسهم تقنيات الشركة وحلولها المبتكرة في دعم أبرز المشروعات الوطنية؛ ومنها محطة بحر البقر لمعالجة المياه (المسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية)، والمتحف المصري الكبير، ومشروع تنمية توشكى، فضلاً عن العديد من المشروعات التنموية الرائدة.

وفي إطار الاحتفاء بهذه المسيرة، نظّمت ABB حفل عشاء رفيع المستوى بالمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وأحد أبرز المعالم الثقافية في مصر، ويكتسب اختيار هذا الصرح أهمية خاصة، كونه أحد المشروعات الوطنية البارزة التي أسهمت فيها الشركة؛ حيث تؤدي حلول ABB دورًا محوريًا في توفير بيئة آمنة ومستدامة للحفاظ على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

ويرتكز هذا التاريخ من الإنجازات على مجمع مصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، والذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، ليمثل مركز التصنيع الرئيسي لشركة ABB في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبفضل 13 خط إنتاج، وسبعة مواقع استراتيجية، وخبرات الكفاءات المصرية، تدعم الشركة احتياجات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB في مصر: "على مدار 100 عام، واكبت ABB تطلعات مصر التنموية، وأسهمت بحلولها التكنولوجية وخبراتها في دعم مشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية التي شكّلت ركائز أساسية لمسيرة التنمية في البلاد، وهو ما يعكس الدور المحوري لشراكاتنا الاستراتيجية وكوادرنا المتميزة في تحقيق هذه الإنجازات. ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة من خلال تقديم حلول تكنولوجية مستدامة ترتكز على الابتكار والخبرات المحلية، بما يدعم تطور القطاع الصناعي المصري ويسهم في دفع عجلة التقدم."

ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد الله قاسم، عضو مجلس الإدارة والمسؤول التجاري لقطاع الكهرباء في ABB مصر: "رسخت مسيرتنا الممتدة على مدار قرن في مصر خبرتنا في دعم نمو القطاعات الصناعية وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو من خلال توفير حلول كهربائية موثوقة وعالية الكفاءة. ومن خلال قطاع الكهرباء في ABB، نساهم في تطوير الشبكة القومية للكهرباء في مصر، وتعزيز كفاءتها وقدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير حلول تواكب الطلب المتزايد على الطاقة، ويتركز هدفنا على تقديم حلول متكاملة تتسم بالمرونة والقدرة على الربط وتوفير الحماية؛ حلول تُصنع محلياً وتثبت جدارتها عالمياً. وتمثل كوادرنا البشرية الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، حيث تسهم خبراتهم التقنية ومهاراتهم في إيجاد حلول عملية تفتح آفاقاً واسعة لنمو ومستقبل القطاع الصناعي."

مع دخول ABB مئويتها الثانية في مصر، تواصل الشركة التزامها باستراتيجية وزارة الصناعة لعام 2030 الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية. ودعماً لهذه الأهداف، توظف الشركة شبكتها الهندسية العالمية، وقدراتها في البحث والتطوير، وابتكاراتها الرائدة في مجال الأتمتة لتحديث شبكة الكهرباء، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، مدفوعةً في ذلك باستثماراتها المستدامة في تطوير الكوادر المحلية وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات الهندسية المصرية.