ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة ومبلغ مالي ودراجة نارية مُبلغ بسرقتها بطهطا في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من ضبط شخص يُدعى «عزام م. أ»، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيم بناحية بنجا، وله معلومات جنائية، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بالإضافة إلى دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وجاءت الواقعة بقيادة السيد اللواء مدير أمن سوهاج، وتحت إشراف مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة المقدم أحمد البربري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيبين علاء عمران ومصطفى وائل

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.