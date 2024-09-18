«دماغ الماظ».. عمل فني جديد لـ كريم فهمي| إليك التفاصيل

كشف الفنان كريم فهمي عن بدء تحضيرات أحدث أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة بعنوان “دماغ ألماظ”، وذلك من خلال نشر صورة السيناريو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ويكشف لنا الموجز تفاصيل العمل.

عمل فني جديد للفنان كريم فهمي

ونشر كريم فهمي صورة لـ"اسكريبت العمل"، من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبر خاصية “ستوري”، مدون عليها: “دماغ ألماظ - تأليف كريم فهمي”.

عمل جديد للفنان كريم فهمي

كريم فهمي فى رمضان 2025

وعلى صعيد آخر، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن اسم مسلسلها في رمضان 2025، الذي تشارك في بطولته مع كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وذلك في منشور لها عبر إنستجرام.

واختار فريق مسلسل ياسمين عبد العزيز “وتقابل حبيب” اسم مؤقت للعمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي خلال أيام.

كريم فهمي

"وتقابل حبيب" من إخراج محمد الخبيري ، ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

مسلسل ونحب تاني ليه

تكرر ياسمين عبد العزيز التجربة مع كريم فهمي بعد نجاحهما سويا في مسلسل "ونحب تاني ليه".

وشارك في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه”، كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وكانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

مسرحية جديدة تجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

تحدث كريم فهمي خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي عن تفاصيل المسرحية قائلاً: إن شاء الله في مسرحية كبيرة هتجمعني مع ياسمين عبد العزيز، وتجربة هتعجب الناس، وبيشارك معانا عدد كبير من النجوم منهم بدرية طلبة، إيمان السيد، وغيرهم، والمسرحية هتكون من إخراج خالد جلال".

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