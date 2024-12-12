زوجة رجل مش مهم.. فيلم جديد يعيد ياسمين عبد العزيز إلى السينما

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز لإطلاق تجربة سينمائية جديدة ومميزة بعنوان "زوجة رجل مش مهم"، وهو فيلم يسعى لتقديم مزيج فريد بين الكوميديا والدراما، مما يعد تحدياً جديداً يضيف إلى مسيرتها الفنية الغنية.

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وشاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صوراً من كواليس العمل، جمعتها بالفنان أكرم حسني وعدد من صناع الفيلم، وعلقت بحماس قائلة:"بسم الله توكلنا على الله، ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله."

الفيلم يعد بمواقف كوميدية مبتكرة مع تسليط الضوء على قضايا اجتماعية بأسلوب غير تقليدي، ومن المتوقع أن يلقى صدى واسعاً بين جمهور السينما عند طرحه قريباً.

"وتقابل حبيب" إثارة رمضانيةمنتظرة

بالتوازي مع استعدادها لإطلاق فيلمها الجديد، تضع النجمة ياسمين عبد العزيز اللمسات الأخيرة على تحضيرات مسلسلها القادم "وتقابل حبيب"، والذي يدخل سباق دراما رمضان 2025 كواحد من أكثر الأعمال المنتظرة.

المسلسل يقدم مزيجاً درامياً مختلفاً يدور في إطار رومانسي مشوق، حيث تتشابك فيه الأحداث بطريقة تحمل جرعات مكثفة من العاطفة والإثارة من المتوقع أن يشهد العمل تطورات غير متوقعة وعلاقات معقدة تجذب المشاهدين منذ الحلقة الأولى، ليكون إضافة قوية لمسيرة ياسمين الفنية.

نخبة من النجوم والطاقم الفني

يشارك ياسمين عبد العزيز في هذا العمل كوكبة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم كريم فهمي الذي يجسد دوراً محورياً في الحبكة، إضافة إلى الأداء الكوميدي المميز لـ بدرية طلبة وإيمان السيد، مما يضفي على العمل تنوعاً فنياً يجمع بين الدراما والكوميديا الراقية.

نجاح متواصل وتحديات جديدة

ياسمين عبد العزيز، التي لطالما أبدعت في المزج بين الكوميديا والتراجيديا، تثبت مرة أخرى أنها نجمة قادرة على تقديم أعمال متنوعة تضيف إلى رصيدها الفني وترضي تطلعات جمهورها مع فيلمها الجديد ومسلسلها الرمضاني، يبدو أن عام 2025 سيكون مليئاً بالإنجازات لياسمين، التي تسعى دوماً لتقديم الأفضل.

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