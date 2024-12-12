الصفا الثانوية بنات.. علي ربيع وسارة الشامى ثنائي جديد على الشاشة

تستعد الفنانة سارة الشامى لخوض تجربة سينمائية جديدة تجمعها بالفنان علي ربيع في فيلم "الصفا الثانوية بنات" الفيلم الذي يدور في أجواء مليئة بالرومانسية والكوميديا، يشهد تطور علاقة خاصة بين بطليه داخل جدران مدرسة تحمل الكثير من الأسرار والمواقف الطريفة، مع انطلاق تصوير أولى مشاهده الأسبوع المقبل.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية التفاصيل الكاملة لفيلم الصفا الثانوية بنات.

فيلم الصفا الثانوية بنات يضم نخبة من النجوم الشباب

يشارك الفنان علي ربيع في فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم الشبان الفيلم من بطولة علي ربيع، سارة الشامى، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، بالإضافة إلى عدد آخر من الوجوه الشابة الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي ومن المقرر طرحه بدور العرض في العام المقبل 2025.

عودة علي ربيع للسينما بعد عالماشي

يأتي "الصفا الثانوية بنات" كخطوة جديدة في مسيرة علي ربيع السينمائية، تشاركه فيها سارة الشامى حيث كان آخر أفلامه السينمائية "عالماشي" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي شارك في بطولة الفيلم كل من كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، وأحمد فهيم، إلى جانب ضيف الشرف مصطفى غريب الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، ومن إخراج محمد الخييري.

سارة الشامي بين "الحشاشين" و"الصفا الثانوية بنات"

أما الفنانة سارة الشامى فقد لاقت إشادة كبيرة بمشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل "الحشاشين"، الذي شارك في بطولته النجم كريم عبد العزيز، إلى جانب فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، وعمر الشناوي، مع نخبة من الممثلين المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

طموح كبير في الصفا الثانوية بنات

فيلم "الصفا الثانوية بنات" يعد خطوة جديدة نحو تحقيق طموحات نجومه في تقديم عمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية الفيلم يروي قصة حب تنشأ بين علي ربيع وسارة الشامى داخل أجواء مدرسة الصفا الثانوية بنات، التي تحمل في طياتها العديد من المواقف الطريفة والصراعات التي تبرز طابع الفيلم الشبابي.

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