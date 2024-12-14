تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان الراحل سيد الفيومي

أعلن الفنان حسان العربى عن موعد عزاء الفنان الراحل سيد الفيومي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، حيث تقام سرادق عزائه اليوم السبت، أمام منزله بعزبة أمين بصفط اللبن.

موعد عزاء سيد الفيومي

ومن خلال موقع الموجز اعرف موعد العزاء.. وكشف الفنان حسان العربى في منشور آخر عن تفاصيل الجنازة ودفنه قائلاً: "الله يرحمك يا صديقي الغالي ربنا يكتبلك الجنة، توفي في الفجر، وتم نقله من المستشفى إلى المنزل حيث تشيع الجنازة من المنزل إلى مثواه الأخير في المدافن بالبساتين.

موعد عزاء الفنان سيد الفيومي

وفاة سيد الفيومي

وكشف شقيقه عبر صفحة الراحل على حسابه بموقع "فيس بوك" عن خبر الوفاة حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله اخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكمات والدعاء له.

سيد الفيومي

معلومات عن سيد الفيومي

الفنان سيد الفيومي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا" وسيت كوم شباب أون لاين 2.

كما شارك الفنان سيد الفيومى في السينما من خلال عدة أفلام هي، فيلم "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان.

موعد عزاء الفنان سيد الفيومي

آخر أعمال سيد الفيومي

كان أخر ظهور للفنان سيد الفيومي من خلال مسلسل "بحر دلهوم"، الذي حاز على إعجاب النقاد والجمهور بسبب أحداثه المشوقة والمثيرة، تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب الذين يجدون أنفسهم على جزيرة نائية بعد غرق سفينتهم، حيث يواجهون مصيراً غامضاً وظروفاً قاسية لم تكن في الحسبان.

شارك في هذا العمل عدد كبير من النجوم الشباب، منهم أحمد عثمان، محمود حمدان، خالد محروس، ومحمد نصر. وكان المسلسل من تأليف وإخراج محمود عبد الكافي، وتميز بتقديم تجربة درامية مختلفة جمعت بين الغموض والإثارة.

اقرأ أيضاً

رحيل سيد الفيومي بعد رحلة فنية طويلة وحياة مليئة بالمعاناة الصحية

أيتن عامر وأشرف زكي أبرز الحضور لعزاء زوج بدرية طلبة في القاهره