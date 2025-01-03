ملف اغتـ.صاب البنات.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه

تصدر مسلسل ساعته وتاريخه، مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة التاسعة بعنوان "ضبط وإحضار"، ملف جديد من ملفات المحاكم المصرية.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه.

مسلسل ساعته وتاريخه

ملخص أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان "ضبط وإحضار" بظهور شاب في سن المراهقة مع والدته في سيارة وهي تتشاجر معه بسبب ما حدث له من تشويه سمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشاب يظهر أنه برئ من أى تهم والأم تساعده وتدلله قائلة له كل من قام بتشويهك سنقوم بحبسه، ويكشف لها أن الحساب الذي يقوم بتشهيره على الفيس بوك، مسئول الصفحة هي جارتهم التي تقارب في السن، ثم يتصل الوالد الذي يحاول اقناع فتاة أخرى وأهلها بالبعد عن فكرة تقديم بلاغ ضد ابنه.

ولكن لم تقتنع الفتاة وبالفعل تقوم بعمل إبلاغ ضد الولد، وفتاة أخرى تتقدم ببلاغ، ثم تنصدم الأم وترى فيديو لابنها وهو يغتـ.صب فتاة ويقوم بضربها ويصور لها فيديو ثم يهددها هي والفتيات الآخريات بعد ذلك.

وينصح والد المغتـ.صب، زوجته بأن تأخذ ابنها وتذهب لأهلها في الفيوم بعيدًا عن الساحل الشمالي، ثم تنهار الأم وتتذكر اغتصاب زوج عمتها لها في الماضي.

وفي نهاية الحلقة، يصدر حكم على الشاب المغتصب بثلاثة سنوات سجن في قضية الاغتصاب والتحرش.

وتعتبر هذه القضية حقيقية من وقائع ملفات المحاكم المصرية.

أبرز ملفات الحلقات السابقة من مسلسل ساعته وتاريخه



رصد مسلسل ساعته وتاريخه في الحلقات السابقة أبرز الملفات من المحاكم المصرية منها قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل وحكم عليه بالإعدام، وجسدت الشخصية مايان السيد، وحلقة آخرى تحدثت عن قضية قتل الزوج زوجته ودفنها على سطح منزله سنوات دون علم الجيران وأبنائه وجسد الشخصية أحمد أمين.

مسلسل ساعته وتاريخه

كما ضمت الحلقات ملف الإتجار في الآثار، حيث حاول الزوج أن يضحي بأبنه كقربان للجن من أجل استخراج الآثار ثم تتشاجر الزوجة معه من أجل إنقاذ ابنها ثم يقتلها بالخطأ نتيجة الضرب المبرح، وجسد الشخصية خالد كمال.

وفي أحداث الأسبوع الماضي تصدرت حلقة الحذاء الذهبي الذي شارك في بطولتها أحمد داش والطفل عمر شريف، ودارت الأحداث حول سرقة فيلا محمد صلاح وبيع أحذيته في السوق السوداء.

وفي الحلقة الثامنة، فتح ملف جريمة قتل جسدتها الفنانة حنان سليمان بعنوان "بلوك" حيث قتل جارتها بسبب قيامها بالحظر لها عبر موقع الفيس بوك.

مسلسل ساعته وتاريخه

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة DMC، بينما يتاح للجمهور مشاهدتها قبل ذلك بساعة عبر منصة Watch It.

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