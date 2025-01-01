ساعته وتاريخه .. أحداث مثيرة وحلقات جديدة الخميس والجمعة

تستمر قناة DMC عرض مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي أسر قلوب المشاهدين منذ بداية عرضه تعرض الحلقة التاسعة غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما تأتي الحلقة العاشرة بعد غد الجمعة في نفس التوقيت.

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هذا التوقيت الأسبوعي الثابت يبقى المشاهدين على موعد مع جرعة من الغموض والإثارة التي تميز العمل، حيث تتكشف في كل حلقة قضية جديدة مستوحاة من الواقع.

حبكة درامية مستوحاة من ملفات حقيقية

يجمع مسلسل "ساعته وتاريخه" بين الدراما الواقعية والتشويق، حيث تدور أحداثه حول جرائم مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية في كل حلقة، يكشف العمل تفاصيل جريمة حقيقية، مع تسليط الضوء على الدوافع النفسية والاجتماعية وراءها يتميز المسلسل بأسلوبه المشوق الذي يبقي المشاهد متحمساً لمعرفة ما ستكشفه الأحداث في الحلقة التالية.

"ساعته وتاريخه" من تأليف محمود عزت، وإخراج أحمد علاء سلامة، وتحت إشراف فني للمخرج عمرو سلامة، بينما تولى المستشار بهاء المري الإشراف القانوني العمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم مجموعة من النجوم والمواهب الشابة التي أبرزت من خلال برنامج "كاستنج".

هذا المزيج بين الخبرة والمواهب الجديدة يضفي على المسلسل تنوعاً وتميزاً ما جعله حديث الجمهور منذ انطلاقه.

منصات العرض والنجاح الجماهيري

منذ عرض أولى حلقاته، حقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة وتصدر قوائم البحث في مصر والوطن العربي يعرض العمل حصرياً عبر قناة DMC في الساعة العاشرة مساءً، إلى جانب توفره على منصة Watch IT ليتيح للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت بجودة عالية.

جلسة تصوير احتفالية بنجاح العمل

احتفالاً بنجاح المسلسل، نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جلسة تصوير خاصة لنجوم العمل ظهر الأبطال بإطلالات أنيقة ومميزة زادت من تفاعل الجمهور مع الشخصيات التي أحبها وشارك في الجلسة النجوم لميس محمود، ماريا ميخائيل، مريم نشأت، وإسلام خالد، الذين تألقوا بأدوارهم داخل العمل وخارجه، ما عزز من مكانتهم لدى الجمهور.

"ساعته وتاريخه" ليس مجرد مسلسل درامي، بل تجربة فنية متكاملة تُسلط الضوء على قضايا حقيقية بأسلوب مشوق يبقي المشاهدين في حالة ترقب مستمر.

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