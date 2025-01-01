أسعار تذاكر حفلات النجوم في رأس السنة 2025..تفاصيل

يستعد عدد كبير من الفنانين لاحياء حفلات غنائية اليوم احتفالا ببداية العام الميلادي الجديد، واعياد الكريسماس، وذلك داخل وخارج مصر، ومن خلال هذا التقرير يرصد إليكم الموجز أسعار تذاكر بعض حفلات النجوم والذين يقدمون حفلات في مصر.

أسعار حفل شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي



يستعد كل من شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي لأحياء حفل في أحد الفنادق بالقاهرة وتتراوح أسعار التذار بين 12 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

وائل جسار

ويحيي موسى ووائل جسار حفلاً غنائياً وتبدأ أسعار الحفل من 10 آلاف جنيها وتصل إلى 25 ألف جنيه .

وفي حفل خاص يستعد حميد الشاعري وهشام عباس لحفل غنائي في مدينه الشيخ زايد وتتراوح أسعار التذاكر من 2200 جنيه مصري وتصل إلى 4000 جنية.

آخر أعمال وائل جسار

يذكر أن آخر أعمال وائل جسار اغنية"كل وعد"التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات رفيق نجيب ومن الحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبد المنعم.

وترصد الموجز كلمات الاغنية

وتقول كلمات الاغنية



كل وعد وعدتهولك

هاوفيهولك ماتخافيش

كل حلم هايجي وقته

وبأوانه ماتقلقيش

مش هاقصر يوم معاكي صدقيني

اجمدي دنا بقوي بيكي ماتضعفيش

انتي نفسك كنتي حلم فيوم حلمته

فضلت اعافر في الحياة لغاية ماطولته

وانتي زي ماكنتي واقفة فضهري سانده

هاتسنديني و هاعمل اكتر م اللي عملته

اوعديني ان انتي تبقى

زى ضلي ماتبعديش

كل صعب عليا عدى

وانتي جنبي ماهزنيش

الوحيدة اللي فحياتي بتفهميني

واللي بيها وليها عمري الجاي هاعيش.

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