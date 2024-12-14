شيرين عبد الوهاب نجمة ليلة دبي بإطلالة كلاسيكية مفعمة بالأنوثة



أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، مساء الجمعة 13 ديسمبر، حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً غفيراً من عشاقها الذين توافدوا للاستمتاع بأجمل أغانيها.

يرصد الموجز إطلالة شيرين عبد الوهاب الأخيرة في حفل دبي.

شيرين عبد الوهاب

إطلالة شيرين عبد الوهاب في دبي

جاءت إطلالة شيرين عبد الوهاب مبهرة بفستان وردي أنيق خطف الأنظار، وعكست مزيجاً من البساطة والرقي، لتبدأ سهرة طربية مميزة تألقت فيها بأدائها القوي وإحساسها العالي.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

أغنيات تخطف القلوب وتفاعل كبير من الجمهور مع شيرين عبد الوهاب

قدمت شيرين خلال الحفل باقة مختارة من أغنياتها التي حققت نجاحاً كبيراً عبر السنوات، مثل "مشاعر"، "منك لله"، "كلام عينيه"، و"الكدابين"، بالإضافة إلى أغنيات أخرى حظيت بتفاعل جماهيري واسع.

لم تقتصر وصلاتها الغنائية على تقديم الأغاني فقط، بل حرصت على التواصل مع الجمهور بمشاعر صادقة وحديث عفوي أضفى أجواء حميمية على الحفل.

إشادة خاصة بالملحن الراحل محمد رحيم

وفي لحظة مؤثرة للغاية، وقفت شيرين على المسرح لتؤدي أغنيتها الشهيرة "مشاعر"، وخلال ذلك، عرضت صوراً للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة.

لم تفوت الفرصة لتطلب من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، معبّرة عن وفائها واحترامها الكبير لإرثه الفني، مؤكدة عمق العلاقة التي جمعتها به خلال مسيرتها الفنية.

حفل مميز في الكويت قبل أيام

لم تكن أجواء التألق محصورة على حفلة دبي فقط، فقد أحيت شيرين قبل أيام قليلة حفلاً غنائياً مميزاً ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت.

أقيم الحفل على مسرح فريد صُمم خصيصاً لهذا الحدث الكبير المتخصص برياضة المحركات، وحضرته أعداد غفيرة من الجماهير تحت شعار "كامل العدد".

شيرين عبد الوهاب

الألبوم الجديد.. نجاحات متواصلة

جاء حفل دبي ضمن سلسلة حفلات أطلقتها شيرين بعد إصدار ألبومها الجديد الذي طرح مؤخراً عبر المنصات الرقمية.

يُعد هذا الألبوم من أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، وقد رافقها خلال الحفل عدد من أفراد فريق العمل الذي شارك في إنتاجه، منهم الموزع توما، والشعراء عزيز الشافعي، تامر حسين، بهاء الدين محمد، والملحن مدين.

التنوع بين الأغاني الجديدة والقديمة



تميز الحفل بذكاء شيرين في اختيار الأغاني التي قدمتها، حيث جمعت بين أغنيات من ألبومها الجديد، مثل "بطمنك" و"عسل حياتي"، وأغنيات أخرى قديمة صنعت شهرتها وأحبها الجمهور مثل "كتير بنعشق" و"مين اختار".

كما قدمت أغنية "مش بتاعة الكلام ده"، التي أشعلت الأجواء وزادت من حماس الجمهور، الذي استمر في التفاعل معها طوال الحفل.

رسالة حب لجمهورها

حرصت شيرين على التعبير عن شكرها وامتنانها لجمهورها الذي دعمها وساندها في مسيرتها الفنية.

وأكدت في كلمتها على المسرح أنها تستمد طاقتها وسعادتها من حب جمهورها لها، وهو ما انعكس في أدائها المميز طوال الأمسية.

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