الملحن عزيز الشافعي: جمهور جدة أثبت أن أغنية "ولسه ياما" تستحق النجاح

عبر الملحن والمؤلف عزيز الشافعي، عن إعجابه بأغنية " ولسه ياما" للمطرب رامي صبري، التي حققت نجاح كبير ومشاهدات عالية عبر موقع " يوتيوب ".

أعرب الشافعي عن حبه الشديد للفنان رامي صبري، وسعادته بالتعاون الأخير معه بأغنية " ولسه ياما "، جاء ذلك بعد غناء صبري للأغنية من حفله الأخير في جدة، الذي رصدها موقع " الموجز ".

عزيز الشافعي

عزيز الشافعي يشيد بغناء رامي صبري

كما حرص عزيز الشافعي على مشاركة فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع " فيسبوك"، الحفل الأخير للفنان رامي صبري وتفاعل الجمهور معه، وتحدث عن إحساسه وصوته المتميز.

وقال عزيز الشافعي خلال ي منشوره : “ولسه ياما من الأغاني اللي كانت تستحق نجاح أكبر من اللي حققته ، لكن الرهان دايما على الوقت اللي بيدي للمحتوى الغني حقه ، لإن الإبداعات القيمة كلاما و لحنا الزمن بيحليها والذوق بيجيلها و بتعيش و الدليل على كده جمهور جدة الذواق اللي حافظ الغنوة و بيرددها مع نجمنا الكبير رامي صبري و مين غيره ممكن يغنيها لايف بالتمكن ده و بالإبداع و الإحساس ده”.

أخر أعمال عزيز الشافعي

يذكر أن الملحن عزيز الشافعي، شارك مؤخرا بأغنية " بتمنى أنساك " للمطربة شيرين عبد الوهاب، التي حققت نجاح كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند وتخطن نسب الاستماع للأغنية ملايين المشاهدات.

دعم عزيز الشافعي للمطربة شيرين عبد الوهاب

كما ظهر عزيز الشافعي في مقطع فيديو لدعم شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا، حيث أعلن تضامنه الكامل معها بمشاركة اغاني شيرين عبر حسابه مما حاولت الشركة تقييد حسابه حتى تمنعه من المشاركة.

وطالب عزيز الشافعي، بمساعدة المسؤولين في مجال الموسيقى أو القضاء للتدخل في حل أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا وعودتها للغناء في هدوء دون حرب .

أبرز أغاني عزيز الشافعي

سبق وتحدث الملحن عزيز الشافعي عن الأغاني التي كانت من أسباب نجاحه، وقال سعادته بالتعاون مع كارمن سليمان خلال أغنية “ يا جمالك ” التي حققت نجاح كبير ثم تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أول أغنية كتبها خلال وقت قصير أغنية “ يوم تلات ” ثم حقق نجاح آخر معه بأغنية “ انت الحظ ”، ومع رامي صبري بأغنية “ حياتي مش تمام ”.

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