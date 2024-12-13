فيديوهات سرية.. شاب يهدد نجلة شيرين عبد الوهاب.. قصة مثيرة

مرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدد من الأزمات الصعبة في الفترة الأخيرة، لكنها تواجه حالياً اصعبها، حيث تعرضت ابنتها الصغرى "هنا" لمحاولة انتحار إثر تهديدات بالابتزاز الإلكتروني، ما وضع شيرين تحت ضغوط شديدة وأدى إلى تصدر القصة وسائل الإعلام.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أزمات شيرين عبد الوهاب خلال السطور التالية.

شيرين عبد الوهاب

أزمة شيرين عبد الوهاب مع الابتزاز الإلكتروني

شهدت الساعات الماضية تصدر شيرين عبد الوهاب وابنتها هنا للتريند، وذلك بعد أن تم تهديد الأخيرة بنشر صور وفيديوهات خاصة بها من قبل شاب عبر تطبيق تيك توك.

ومع شدة الخوف، كادت أن تنهي حياتها وقد حكمت محكمة جنايات المنصورة على المتهم بالابتزاز بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة سرية.

شيرين عبد الوهاب

تفاصيل القضية

تعود بداية القضية إلى البلاغ الذي قدمه والد هنا، الموزع الموسيقي محمد مصطفى، طليق شيرين عبد الوهاب، بعد تعرض ابنته البالغة من العمر 12 عامًا للتهديد من حساب مجهول على تيك توك وأدت التحقيقات إلى القبض على الشاب المشتبه به، الذي اعترف بتورطه في الواقعة، وتم العثور على محادثات تهديد وصور وفيديوهات تخص الضحية.

اتهامات شيرين عبد الوهاب

في وقت لاحق، أثار حديث شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت عن المُلحن الراحل محمد رحيم جدلاً واسعًا، حيث قالت: "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية"، مما أدى إلى استدعائها للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، التي وصف رئيسها ما حدث بـ "العبث والاستهتار".

أزمة شيرين وحسام حبيب

لم تكن هذه الأزمات الوحيدة التي تلاحق شيرين عبد الوهاب فقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع واقعة تعرضها للضرب على يد زوجها السابق حسام حبيب، ما أدى إلى نقلها للمستشفى وتحرير محضر ضده، لتضاف هذه الواقعة إلى سلسلة الأزمات التي تمر بها.

الجدل حول زيارة فضل شاكر

كما أثار ظهور شيرين في فيديو مع الفنان فضل شاكر في لبنان موجة من الانتقادات، خاصة في ظل الهجوم الذي تعرض له فضل بسبب هروبه من العدالة، الزيارة التي تمت برفقة زوجها حسام حبيب كانت موضع تساؤلات حول موقف شيرين القانوني.

الرقص في لبنان وتداعياته

أثارت شيرين عبد الوهاب الجدل مجددًا حين ظهرت في مقطع فيديو وهي ترقص في أحد الملاهي اللبنانية برفقة زوجها وابنتها. الفيديو انتشر بسرعة وأثار تساؤلات حول حالتها النفسية والصحية، لا سيما بعد ظهورها بوزن زائد.

أزمة الألبوم مع روتانا

من جهة أخرى، لا تزال أزمة شيرين مع شركة روتانا تتفاعل بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية بسبب تأخر تسليم ألبومها، رفعتوشيرين بدورها دعوى ضد الشركة بسبب تسريب الأغاني، مؤكدة أنها لم تتقاضَ أي أجر عن الألبوم الذي لم يتم طرحه بشكل رسمي.

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