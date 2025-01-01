رحلة شيماء سيف الصحية وتحولها الجذري بعد التكميم

تصدرت الفنانة شيماء سيف، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة التي شاركتها بالأمس احتفالا بالعام الجديد حيث ظهرت بفستان تايجر برز أنوثتها بعد خسارة كبيرة من وزنها تبلغ 50 كيلو بعد عملية التكميم.

في إطار ذلك يرصد الموجز، معاناة شيماء الصحية والتنمر قبل عملية التكميم في السطور التالية.

شيماء سيف

معاناة شيماء سيف مغ زيادة الوزن

عانت الفنانة شيماء سيف من مشكلات صحية نتيجة زيادة وزنها الزائد، مما سبب لها آلام في الركبة التي كادت تتطلب جراحة لتغيير المفصل ولكن بعد استشارة الأطباء، قررت الخضوع لعملية تكميم المعدة، مما أدى إلى فقدانها حوالي 50 كيلو جرامًا من وزنها مما جعل شكلها أفضل، والذي شجعها على ذلك الفنانة مي كساب بعد أن قامت هي الأخرى بعملية التكميم.

بعد أن خاضت عملية التكميم، تعرضت شيماء سيف لانتقادات عديدة من بعض المتابعين الذين زعموا أن فقدان الوزن أثر على خفة ظلها وأدائها الفني ومن المتوقع أن تختفي من أعمال فنية قادمة .

في ردها، أكدت شيماء سيف أن شخصيتها وروحها المرحة لم تتغير، وأن قرارها بإجراء العملية جاء للحفاظ على صحتها وليس لأسباب جمالية.

وأكدت شيماء سيف أن تجربة التخسيس جاء ضمن اتخاذ قرارات صحية بناءً على رغبة الطبيب، بغض النظر عن آراء الآخرين أو التعرض للتنمر.

يذكر أن شارك متابعين شيماء سيف، صور لها بالذكاء الاصطناعي وهي بوزن مثالي، وقامت بمشاركة هذه الصور، حيث جاءت الصور دافع لإجراء عملية التكميم.

شيماء سيف

خضوع شيماء سيف لعملية التكميم

بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة وفقدانها حوالي 50 كيلوجرامًا من وزنها، أعربت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها ورضاها التام عن النتائج.

أشارت شيماء سيف إلى أن هذا القرار كان تحول محوري في حياتها، حيث ساعدها على استعادة صحتها وثقتها بنفسها، ولم تعد تشتهي الأكل كما في الماضي.

في لقاء شيماء سيف مع الدكتور أحمد المصري، الذي أجرى لها العملية، أكدت شيماء على سهولة العملية وعدم وجود مضاعفات، مما ساهم في تحسين حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

كما أشارت شيماء سيف، أنها أصبحت قادرة على أداء الأنشطة اليومية بسهولة أكبر، مثل الركوع أثناء الصلاة، حيث كان هناك صعوبة في السابق خلال أداء الصلاة بسبب آلام الركبة الناتجة عن الوزن الزائد.

هذا التحول الإيجابي انعكس على نفسيتها وثقتها بنفسها، حيث أصبحت أكثر رضا عن شكلها وصحتها العامة.

شيماء سيف

أخر أعمال شيماء سيف

حققت شيماء سيف مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، بعد مشاركتها في مسلسل «فراولة» من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد شيماء سيف للعودة إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "إش إش"، الذي يشاركها بطولته الفنانة مي عمر، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

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