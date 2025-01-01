مواعيد إعادة عرض فيلم Home Alone والقنوات الناقلة.. تفاصيل

يُعتبر فيلم "Home Alone" من الأفلام البارزة التي تعرض باستمرار في موسم الأعياد، نتيجة لارتباطه بشدة بروح الكريسماس التي يشعر بها الكثيرون لذا يزداد البحث عنه من قبل الجمهور لمعرفة مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له .

تفاصيل فيلم Home Alone

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل، فيلم "Home Alone" يُعرف بالعربية باسم "وحيد في المنزل" هو من أشهر الأفلام الأمريكية في أعياد الكريسماس، وتم عرضه لأول مرة في يوم 20 نوفمبر عام 1990، وتدور قصته عن طفل مشاغب اسمه "كيفن"، الذي يبلغ عمره ثماني سنوات وهو أصغر فرد في أسرته، الذي يجد نفسه في المنزل وحيدًا بالخطأ ويضطر للدفاع عن منزله ضد اثنين من اللصوص في عشية عيد الميلاد.

فيلم Home Alone

أبطال فيلم home alone



فيلم "Home Alone" بطولة عدد من النجوم البارزين وهم:ماكولاي كولكين، ديفين راتراي، أنجيلا جوثالس، مايكل سي مارونا، هيلاري وولف، جيري بامان، تيري سنيل، كريستين مينتر.

مواعيد إعادة عرض فيلم home alone

أما مواعيد عرض فيلم "Home Alone" اليوم، فقد عُرض في تمام الساعة 9:30 صباحًا على قناة One Movies، وتمت إعادة عرضه على قناة D Movies في الساعة 10:30 صباحًا، بينما بدء بثه أيضًا على قناة MIX في الساعة 10:45 صباحًا.

فيلم Home Alone

فيلم Home Alone مازال له مكانة خاصة لدى عشاق السينما، ولكن أحد أكثر الأسئلة تداولًا حوله كان عن طبيعة عمل والدي عائلة ماكاليستر، وخلال مقابلة حديثة تمت في مجلة Hollywood Reporter ضمن برنامج "Awards Chatter"، رد المخرج كريس كولومبوس على هذا التساؤل، كاشفًا بعض التفاصيل المثيرة عن حياة الأسرة التي شكلت محور القصة.

خلال أحداث الفيلم، تقيم عائلة ماكاليستر في قصر فاخر بمدينة شيكاغو، وتقوم بتمويل رحلة سفر لـ15 فردًا من العائلة لباريس، ما أثار فضول الجمهور حول مصدر ثروتهم، وخلال الحوار، قال كولومبوس أن هذا السؤال طرح عليه كثيرًا منذ عرض الفيلم.

وأوضح أن الأم، التي أدت دورها الفنانة كاثرين أوهارا، كانت تعمل كمصممة أزياء ناجحة، بينما الأب، الذي لعب دوره الراحل جون هيرد، كان يعمل في مجال الإعلان، وهو جانب استلهمه الكاتب جون هيوز من تجربته الشخصية، ومع ذلك قال كولومبوس بأنه لا يتذكر بدقة تفاصيل عمل الأب.



كما نفى كولومبوس الشائعات التي أشارت إلى أن الأب كان يعمل في الجريمة المنظمة، لافتًا أن هذه النظرية لا تمت للحقيقة بصلة، رغم ارتباط شيكاغو بتلك الأنشطة في الماضي.

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