تفاصيل أفلام السنة الجديدة 2025 ومواعيد طرحها

ينتظر جمهور و محبي السينما صدور عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في موسم رأس السنة ، وفي التقرير التالي يرصد الموجز أهم أفلام رأس السنة المنتظرة .

"الحريفة 2" يعيد كتابة الأرقام في شباك التذاكر

فاجأ فيلم الحريفة 2: الريمونتادا الجمهور بتحقيقه أرقامًا قياسية منذ أول أيام عرضه. الفيلم الذي انطلق في صالات العرض مطلع ديسمبر، سجل 30 مليون جنيه في أسبوعه الأول، وحقق 10 ملايين جنيه في يوم واحد، ليصبح أعلى الإيرادات اليومية خارج موسم الأعياد.

تتناول أحداث الفيلم دراما رياضية مشوقة تكشف الصراعات الاجتماعية، ما أكسبه إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

العمل يضم طاقمًا مميزًا من النجوم الشباب مثل نور النبوي وأحمد غزي، إلى جانب ظهور خاص لأسطورة كرة القدم مايكل أوين. الفيلم من إخراج كريم سعد وتأليف إياد صالح، وإنتاج شركة "تي فيجن".

فيلم الحريفة 2





"الهنا اللي أنا فيه".. كوميديا الأسرة برؤية جديدة

هل ستُغير الزوجة قواعد اللعبة؟

الهنا اللي أنا فيه، فيلم العائلة المنتظر لكريم محمود عبد العزيز، ينطلق في 18 ديسمبر بمزيج من الكوميديا والمواقف الغريبة. يقدم الفيلم، الذي يشارك في بطولته ياسمين رئيس ودينا الشربيني، تساؤلات غير مألوفة حول علاقة الزواج والثقة.

تدور القصة حول الدكتور أحمد (كريم محمود عبد العزيز)، المؤثر الشهير في مجال السعادة الزوجية، الذي يتفاجأ بطلب زوجته مشاركة صديقتها في حياته الزوجية، مما يخلق سلسلة من الأحداث المضحكة والمليئة بالتساؤلات.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ومن إنتاج نيوسنشري بالتعاون مع شركات سينمائية رائدة.

فيلم الهنا اللي انا فيه





"المستريحة".. كوميديا اجتماعية بلمسة ليلى علوي

ليلى علوي وبيومي فؤاد في عمل جديد يثير الفضول

تعيد النجمة ليلى علوي رسم أجواء الكوميديا الاجتماعية بفيلمها الجديد المستريحة، الذي يبدأ عرضه مع نهاية ديسمبر. الفيلم يضم بيومي فؤاد ومحمد رضوان إلى جانب مجموعة من النجوم الشباب مثل مصطفى غريب ونور قدري.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي خفيف مليء بالمفارقات، وهو من إخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة "كرياتيف فيلمز".

فيلم المستريحة





"بضع ساعات في يوم ما".. رواية تتحول إلى ملحمة سينمائية

ثماني ساعات تغير حياة الجميع

فيلم بضع ساعات في يوم ما، المقتبس عن رواية الكاتب محمد صادق، يعرض قصص مجموعة من الشخصيات خلال ثماني ساعات مفصلية. العمل من إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، ويضم فريقًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد.

الفيلم، المقرر عرضه في 26 ديسمبر، يقدم تجربة سينمائية مميزة تحمل طابعًا إنسانيًا عميقًا.





فيلم بضع ساعات في يوم ما

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".. بين المهرجانات ودور العرض

فيلم يعبر الحدود برؤية فريدة

بعد مشاركته الناجحة في مهرجاني قرطاج والبندقية، يستعد فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لدخول السباق السينمائي مع نهاية الشهر. الفيلم، الذي يروي حكاية غير تقليدية عن رحلة إنسان وكلبه، يضم نخبة من المواهب الشابة بقيادة المخرج خالد منصور.

العمل يحمل توقيع المنتج محمد حفظي ويبرز في طاقمه عصام عمر وركين سعد، ويجمع بين التميز الفني والطابع الجماهيري.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

في النهاية هناك موسم سينمائي استثنائي يعد الجمهور بجرعة مكثفة من التشويق، الكوميديا، والإبداع الفني، حيث يتنافس الجميع لاقتناص مكانة في قلوب المشاهدين وشباك التذاكر.

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