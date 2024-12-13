تفاصيل فيلم The Goat لـ عمرو سعد:قصة وجوائز عالمية قبل عرضه الأول

يعيش الفنان عمرو سعد حالة من التألق والنشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث أصبح اسمه علامة مميزة في السينما والدراما العربية بعد نجاحاته في الأعمال الدرامية والسينمائية، يطل عمرو على جمهوره بفيلم جديد يحمل عنوان "The Goat"، الذي يعد خطوة جديدة في مسيرته الفنية الحافلة.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية التفاصيل الكامل عن فيلم The Goat لـ عمرو سعد.

قصة وأبطال فيلم The Goat

"The Goat" هو فيلم يحمل بين طياته دراما إنسانية مشوقة، تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تعيش في قرية نائية تواجه خطر الاستيلاء على موردها الوحيد للمياه من قبل شركة غربية جشعة تجد الفتاة نفسها مضطرة لمواجهة المجهول، فتقرر الهرب إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثاً عن والدها المفقود وخلال هذه الرحلة الشاقة التي تمتلئ بالمخاطر، تتعرض لمواقف تختبر شجاعتها وقوة إرادتها في مواجهة الصعاب.

مدة الفيلم 90 دقيقة، وتم تصويره بالكامل في واحة سيوة، مما أضفى على المشاهد طابعاً بصرياً ساحراً يبرز جمال الصحراء المصرية.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم عمرو سعد، إلى جانب أسماء عالمية مثل جون سافاج وميرا سورفينو، وأسماء مصرية لامعة منها سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول الفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي، التي نجحت في تقديم قصة تجمع بين الإنسانية والإثارة.

الجوائز العالمية التي حصدها فيلم "The Goat"

لم يكن فيلم "The Goat" مجرد عمل سينمائي، بل تحفة فنية حصدت 8 جوائز دولية مرموقة خلال عام 2024 إليك أهم الجوائز التي نالها الفيلم:جائزة أفضل قصة أصلية من مهرجان السويد السينمائي الدولي، تقديرًا لتميز نصه الذي يتناول قضية إنسانية بعمق.

وأفضل فيلم عن المرأة من مهرجان Dimension4th للأفلام المستقلة، نظراً لتسليطه الضوء على قوة النساء في مواجهة التحديات وثلاث جوائز من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي في دورته الـ34.

مسلسل سيد الناس

يشارك عمرو سعد في الموسم الرمضاني القادم 2025 بمسلسل "سيد الناس"، الذي يعد واحداً من الأعمال الدرامية المنتظرة.

و تدور أحداث المسلسل حول قضايا اجتماعية شائكة تشغل سكان إحدى قرى صعيد مصر، في إطار درامي مشوق يناقش قضايا المجتمع والإنسان بأسلوب يمس شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة عشاق الدراما الصعيدية التي لطالما كانت محببة لدى المشاهدين.

اقرأ أيضاً:

تعرف على أشقاء عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس" رمضان 2025

عمرو سعد يثير الجدل بسبب جمال عبد الناصر والست

موعد وتفاصيل حلقة اليوم من مسلسل ساعته وتاريخه نقاش حول الابتزاز الٳلكتروني