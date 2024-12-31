مواعيد عرض فيلم Home Alone.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يعد فيلم Home Alone واحدًا من أبرز الأفلام الكلاسيكية التي ترتبط بأجواء العطلات، وقد ازدادت عملية البحث عنه من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع اقتراب ليلة رأس السنة 2025.

مواعيد عرض فيلم home alone

ويرصد موقع الموجز، مواعيد عرض فيلم home alone، الفيلم من المقرر عرضه الليلة على قناة mix في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة عرضه غدًا على نفس القناة الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحًا.

فيلم Home Alone



اللغز وراء قصة فيلم Home Alone

فيلم home alone عرض لأول مرة خلال عام 1990، وخلال مقابلة حديثة أجرتها مجلة هوليوود ريبورتر ضمن برنامج "Awards Chatter"، أجاب مخرج الفيلم كريس كولومبوس عن واحد من أكثر الأسئلة المتداولة حول الفيلم وهي ما طبيعة عمل والدي ماكاليستر؟، خلال هذه المقابلة، أزاح كولومبوس الستار عن هذا الغموض الذي طالما شغل أذهان الجمهور من عشاق الفيلم.

خلال أحداث فيلم home alone، ظهرت أسرة ماكاليستر تقيم في قصر فخم في شيكاغو، وتتحمل تكاليف سفر 15 فردًا من العائلة المباشرة والممتدة إلى باريس، هذا التساؤل الذي دار حول كيفية تمكنهم من تمويل كل ذلك ظل حاضرًا لدى الجمهور منذ عرض الفيلم.

وكشف كولومبوس أنه خلال حديث دار بينه وبين الفنان الراحل جون هيرد، الذي لعب دور الأب، توصلا إلى أن الأم، التي لعبت دورها كاثرين أوهارا، كانت مصممة أزياء ناجحة، بينما الأب كان يعمل في مجال الإعلان، مستوحى من تجربة الكاتب جون هيوز، ولم يتذكر كولومبوس بدقة تفاصيل مهنة الأب.

فيلم Home Alone

كما نفى كولومبوس الشائعات التي أشارت إلى أن الأب كان يعمل في الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن تلك الفرضية لا أساس لها من الصحة، رغم انتشار الجريمة المنظمة في شيكاغو آنذاك.

قصة فيلم Home Alone

وقصة الفيلم تدور عن عائلة ماكاليستر التي تستعد للسفر لباريس ليقضوا عطلة عيد الميلاد، لكنهم عن طريق الخطأ ينسون نجلهم الأصغر كيفن، الذي يؤدي دوره ماكولاي كولكين في المنزل، و يمر كيفن بتحديات عدة، حيث يتوجب عليه التعايش مع الوحدة المفاجئة والدفاع عن منزله ضد لصين، يلعب شخصيتهما جو بيشي ودانييل ستيرن.

رغم أن دور كيفن أصبح أيقونيًا وحقق لكولكين شهرة كبيرة، إلا أن كولومبوس اعترف بأنه كان مترددًا في البداية بشأن اختيار كولكين للدور، لكنه في النهاية أدرك أن كولكين كان الاختيار المثالي.

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