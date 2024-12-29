انطلاقة سينمائية قوية في الكريسماس.. أفلام جديدة في انتظار الجمهور

تشهد دور العرض السينمائية خلال شهر يناير المقبل انطلاقة قوية مع عرض مجموعة من الأفلام الجديدة التي يتنوع محتواها بين الكوميديا، الدراما، والرومانسية، تعتبر هذه الأعمال بداية موسم سينمائي مليء بالإثارة والمنافسة على صدارة شباك التذاكر، و هذه الأفلام بين نجوم كبار، لتلبية مختلف الأذواق.

فيلم "الدشاش"

ويرصد موقع الموجز أبرز الأفلام المقرر عرضها خلال شهر يناير المقبل، ينطلق فيلم "الدشاش" في دور العرض السينمائية المصرية يوم 1 يناير المقبل، وهو عمل اجتماعي كوميدي يقدم خلاله محمد سعد دور رئيس عصابة، و الفيلم يشهد عودة التعاون بين محمد سعد وزينة عقب مرور 17 عامًا من نجاحهما معًا في فيلم "بوشكاش" الذي تم عرضه عام 2008.

فيلم الدشاش

يضم الفيلم كوكبة من النجوم منهم باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.



فيلم "6 أيام"

ينتظر الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة عرض فيلمهما "6 أيام"، الذي من المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل، الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، و تدور قصته حول "يوسف" و"عالية" اللذين فرقتهما ظروف قهرية خلال فترة المراهقة، ليجمعهما القدر مجددًا عقب مرور سنوات طويلة.

يلعب أحمد مالك شخصية "يوسف"، طبيب أسنان، فيما تلعب آية سماحة دور "عالية"، مضيفة طيران، الفيلم يعتمد على ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، وإنتاج شركة Sea-Cinema بقيادة أحمد فهمي وهاني نجيب.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رمبو

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رمبو"

حددت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رمبو" موعد عرضه وهو 1 يناير المقبل ليكون ضمن موسم أفلام رأس السنة، الفيلم يُقدم مزيجًا من الكوميديا والدراما، ويتناول قصة مثيرة ومشوقة.

والفيلم من بطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء. كتبه خالد منصور ومحمد الحسيني، وأخرجه خالد منصور في أولى تجاربه الاحترافية، ومن إنتاج محمد حفظي.

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