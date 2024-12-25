قبل عرضه في السينمات.. تفاصيل شخصية زينة في فيلم الدشاش

تواصل الفنانة زينة، نشاطها الفني المكثف، حيث تنتظر عرض فيلمها الجديد "الدشاش" مع الفنان محمد سعد، هذا التعاون جاء بعد سنوات من تعاون زينة مع سعد في فيلم "بوشكاش".

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، تفاصيل شخصية زينة في فيلم "الدشاش" قبل عرضه في دور السينمات.

زينة

موعد عرض فيلم الدشاش

يُعرض فيلم "الدشاش" في دور العرض السينمائي بمصر بدءا من 1 يناير، وفي الدول العربية اعتبارًا من 15 يناير.

تنتظر زينة طرح فيلم "الدشاش" في بداية العام الجديد، إلى جانب استعدادها للمشاركة في عدة مشاريع سينمائية وتلفزيونية مميزة.

تفاصيل شخصية زينة في فيلم "الدشاش"

يُعد فيلم "الدشاش" تجربة جديدة تجمع بين زينة ومحمد سعد بعد نجاحهما في فيلم "بوشكاش" الذي طُرح في عام 2008.

تقدم زينة في "الدشاش" شخصية فتاة شعبية يقع محمد سعد في غرامها، بينما تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

زينة

صناع فيلم الدشاش

يشارك زينة في فيلم "الدشاش" نخبة من النجوم، منهم نسرين طافش، رشوان توفيق، باسم سمرة، ومحمد جمعة، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، يُنتظر أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

أعمال زينة القادمة في السينما والتلفزيون



إلى جانب "الدشاش"، تستعد زينة لطرح فيلمي "بنات الباشا" مع المخرج ماندو العدل و"التاريخ السري لكوثر".

وعن فيلم "التاريخ السري لكوثر"، أوضحت زينة أن العمل كان من المفترض عرضه منذ عامين بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، لكن تأجل طرحه لأسباب إنتاجية.

أما في التلفزيون، فتنتظر زينة بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث أعربت عن سعادتها بانضمام الفنانة فيفي عبده لفريق العمل، مشيدةً بأجواء الكواليس الإيجابية.

زينة

انضمام زينة لمسلسل تركي



كشفت زينة عن قراءتها لخمسة حلقات من سيناريو مسلسل تركي جديد عُرض عليها، حيث ستجسد دور سيدة مصرية، لكنها لم تحسم قرار المشاركة حتى الآن.

أوضحت أن طريقة العمل في المسلسل التركي مختلفة، حيث يتم كتابة الحلقات بالتزامن مع التصوير، وهذا دفعها للتفكير طويلًا قبل اتخاذ القرار.

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