رامبو في مواجهة المجهول.. البوستر الرسمي لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، استعداداً لعرضه بدور السينما في الأول من يناير 2025 بمصر، والتاسع من نفس الشهر في بقية أنحاء العالم العربي.

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الفيلم يقدم قصة مليئة بالتشويق والدراما، حيث يتناول علاقة "رامبو" وصديقه المقرب "حسن"، اللذين يجدان نفسيهما في مهمة خطيرة لإنقاذ رامبو من قبضة صاحب منزل حسن الانتقامي، بعد أن تعرض لهجوم من كلب الأخير وبين شوارع القاهرة وأزقتها، ينطلق الثنائي في رحلة محفوفة بالمخاطر للعثور على مأمن لرامبو، بينما يواجه "حسن" ماضيه ويعيد النظر في حياته.

بوستر يكشف عن تفاصيل مشوقة

البوستر الرسمي للفيلم ظهر بمزيج من الغموض والحركة، حيث أظهر الشخصيات الرئيسية وأجواء الفيلم التي تنبض بالتوتر والدراما تركز الصورة على العلاقة المعقدة بين حسن ورامبو، التي يبدو أنها محرك الأحداث في العمل.

موعد العرض وانطلاق الحملة الترويجية

الفيلم سينطلق في دور العرض المصرية يوم 1 يناير 2025، في حين سيتمكن الجمهور العربي من مشاهدته في 9 يناير ومع طرح البوستر، بدأت الشركة المنتجة الحملة الترويجية التي تعد بالكثير من الإثارة.

مغامرة تكشف أسراراً دفينة

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، الذي انتقل من عالم الأفلام القصيرة إلى صناعة الأفلام الطويلة، بعد أن ترك بصمته في العديد من المهرجانات المحلية والإقليمية.

فريق عمل مميز وتجارب أولى واعدة

شارك في تأليف الفيلم المخرج خالد منصور بالتعاون مع الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، بينما يضم فريق التمثيل نخبة من المواهب الشابة والمميزة الممثل الصاعد عصام عمر يخوض أولى تجاربه السينمائية بدور البطولة، بمشاركة النجمة ركين سعد، الفنانة القديرة سماء إبراهيم، والموسيقي أحمد بهاء "أحد مؤسسي فرقة "شارموفرز" الذي يدخل عالم التمثيل لأول مرة كما يضم العمل عدداً من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، مما يمنحه طابعاً جديداً ومتنوعاً.

رحلة مليئة بالنجاحات الدولية

قبل طرح البوستر الرسمي، حقق فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" نجاحات بارزة في العديد من المهرجانات السينمائية المرموقة بدأ رحلته في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، ثم تألق في سينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث حصد جائزتي لجنة التحكيم والجائزة الكبرى كما شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية، ليفوز بجائزة لجنة التحكيم ضمن المسابقة الرسمية للدورة الرابعة استمر تألق الفيلم في مهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق ضمن المسابقة الدولية، قبل أن ينافس ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في الدورة الـ 35 من أيام قرطاج السينمائية بتونس.

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