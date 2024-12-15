تعرف على نبيل الحلفاوي وزوجته وأولاده.. رحيله صدمة للملايين

مازال خبر وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي مفاجأة صادمة لملايين من محبيه، إذ رحل اليوم عن عالمنا وهو بعمر يناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة جراء مشاكل في صدره، مما استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة العناية المركزة، وذلك بعد فترة قصيرة من دخوله المستشفى، توفي الحلفاوي في صمت، ليترك وراءه إرثًا فنيًا حافلًا بالأعمال الخالدة التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما والدراما المصرية.

في إطار ذلك، يستعرض الموجز مقتطفات عن نبيل الحلفاوي وزوجته وأولاده خلال السطور التالية.

نبيل الحلفاوي

موعد جنازة الراحل نبيل الحلفاوي

أعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي عن موعد جنازته عبر منشور على موقع "إكس"، حيث حددوا صلاة الجنازة لتقام مساء اليوم الأحد، 15 ديسمبر، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي وزوجته وأولاده

تزوج نبيل الحلفاوي في بداياته الفنية من الفنانة فردوس عبد الحميد، وأنجبا ابنهما الأول خالد نبيل الحلفاوي الذي اتجه للعمل في مجال الإعلام والإخراج التليفزيوني ولكن بعد فترة من الزواج، انفصلا لأسباب خاصة لم يُفصح عنها.

نبيل الحلفاوي وزوجته وابنه خالد

تزوج نبيل الحلفاوي لاحقًا من السيدة نادية، خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنه الثاني وليد الحلفاوي الذي أيضًا اتبع مسار والده في مجال الإخراج السينمائي.

أبناء الراحل نبيل الحلفاوي

خالد نبيل الحلفاوي، المخرج السينمائي الناجح، بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في العديد من الأعمال البارزة، مثل مسلسل "زيزينيا الجزء الثاني" وفيلمي "الجزيرة" و"واحد من الناس".

كما أخرج أفلامًا حققت نجاحًا جماهيريًا مثل "زنقة ستات" و"عشان خارجين".

أما وليد نبيل الحلفاوي، الذي يعمل في مجال الإخراج السينمائي أيضًا، فقد ساهم في إخراج أفلام مثل "سمير وشهير وبهير" و"أعز صحاب"، وأثبت نفسه بأسلوبه الخاص في مجال الإخراج.

وليد الحلفاوي مع والده نبيل الحلفاوي

إنجازات وتكريمات الفنان نبيل الحلفاوي

حصل الفنان نبيل الحلفاوي على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الفنية، أبرزها جائزة التمثيل عن دوره في فيلم "اغتيال مدرسة" من الجمعية المصرية لفن السينما، وجائزة عن دوره في "الهروب إلى القمة" من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

كما تم تكريم نبيل الحلفاوي من وزارة الإعلام على مشاركته في مسلسل "رأفت الهجان"، ومن وزارة الدفاع على دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات" الذي تناول عملية بطولية للجيش المصري خلال فترة الصراع العربي الإسرائيلي.

نبيل الحلفاوي

أخر أعمال نبيل الحلفاوي

كانت آخر مشاركات الفنان الراحل نبيل الحلفاوي في فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في 2022، حيث ظهر كضيف شرف في هذا العمل الذي شهد تعاونًا مع النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد.

وتبقى أعماله في السينما والتلفزيون محط إعجاب وتقدير من قبل الأجيال المختلفة، ومن أبرز هذه الأعمال: "وقيدت ضد مجهول"، "الأوباش"، "رأفت الهجان"، "الطريق إلى إيلات"، و"زيزينيا".

رحيل نبيل الحلفاوي يعد خسارة فنية كبيرة، لكن إرثه سيظل حيًا في ذاكرة جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل خطيرة حول إصابة نبيل الحلفاوي بجلطة في الرئة وتطورات حالته الصحية

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي بعد دخوله العناية المركزة