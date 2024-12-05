فردوس عبد الحميد.. من إعلان في الصحف إلى قمة المجد

تعد الفنانة فردوس عبد الحميد إحدى الأيقونات البارزة في عالم الفن العربي، حيث برزت في المسرح، السينما، والتلفزيون بأدائها الفريد الذي يحمل بصمة لا تُنسى، ورغم قلة الأعمال التي قدمتها، إلا أن تلك الأعمال كانت دائمًا مؤثرة وذات قيمة فنية عالية.

يستعرض الموجز، أبرز محطات الفنانة فردوس عبد الحميد خلال مشوارها الفني بعد تكريمها الكبير في المسرح القومي

البداية الفنية للفنانة فردوس عبد الحميد

نشأت فردوس عبد الحميد في مدينة الإسكندرية، حيث كانت تربطها علاقة قوية بوالدها الذي كان عاشقًا للفن، مما زرع في قلبها حب الفن منذ الصغر.

وعندما انتقلت إلى القاهرة، كان لها لقاء مصيري مع إعلان عن معهد الفنون المسرحية الذي غير مسار حياتها وتقدمت فردوس للمعهد رغم عدم وجود أي خبرة سابقة لها في التمثيل، ونجحت في اجتياز الاختبارات لتبدأ مشوارها الفني بعد فترة من التدريب.

فردوس عبد الحميد

المسرح القومي والانطلاقة الكبرى للفنانة فردوس عبد الحميد

بعد تخرجها، انضمت فردوس عبد الحميد إلى المسرح القومي، حيث قدمت عددًا من المسرحيات المهمة مثل "مكبث" و"الإسكافية العجيبة".

وقد وصف المخرج الكبير كمال الشيخ موهبتها بأنها "تولد موهبة جديدة بقلب المسرح القومي"، ليدفعها بذلك إلى الظهور لأول مرة على الشاشة في فيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975، ليكون بداية تألقها على الشاشة الذهبية.

الانتقال إلى التلفزيون ونجاح شخصية “نفيسة عبد الربه”

انتقلت فردوس إلى التلفزيون وقدمت العديد من الأعمال التي أثرت في الجمهور، لكن مسلسل "حكاية ميزو" كان نقطة تحول هامة في حياتها الفنية، قدمت فيه شخصية "نفيسة عبد الربه"، التي استطاعت من خلالها أن تتعاون بشكل رائع مع الفنان سمير غانم وتحقق نجاحًا كبيرًا في عالم الكوميديا، ما جعلها محط أنظار الجمهور والنقاد على حد سواء.

مسلسل حكاية ميزو

أبرز أعمال فردوس عبد الحميد

توالت أعمال فردوس عبد الحميد في السينما والتلفزيون والمسرح، لتصبح واحدة من أهم نجمات الفن المصري والعربي، من أبرز أعمالها "الطوق والأسورة"، "الحريف"، "في مهب الريح"، و"ليلة القبض على فاطمة"، التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور، وجعلت لها مكانة خاصة في قلوب محبي الفن.

يذكر أن قدمت فردوس عبد الحميد عدة أعمال درامية منها “أنا وأنت وبابا في المشمش”، “ أدهم وزينات و3 بنات”، “ زيزينيا” وأخر أعمالها الفنية مسلسل “الضاحك الباكي” حيث جسدت فيه دور أم الفتات نجيب الريحاني الذي جسده الفتان عمرو عبد الجليل.

فردوس عبد الحميد

تكريم فردوس عبد الحميد في المسرح القومي

في إطار احتفالية رائعة، كرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في حفل كبير أقيم بالمسرح القومي تحت إشراف المخرج خالد جلال.

وقد حضر الحفل عدد من النجوم الكبار مثل سميرة عبد العزيز، عفاف شعيب، رشوان توفيق، والمخرج محمد فاضل، تقديرًا لمسيرة فردوس الطويلة والمميزة.

فردوس عبد الحميد

كلمات التكريم والإشادة للفنانة فردوس عبد الحميد

من جانبه، عبر المخرج خالد جلال عن فخره بتكريم الفنانة فردوس عبد الحميد، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمواهب فنية عظيمة، وشكر الفنان إيهاب فهمي على جهوده في تكريم الفنانين الكبار.

كما أشاد بمهنيتها العالية واحترامها لمهنتها، مؤكدًا أنها كانت دائمًا على قدر كبير من الاحترام والتفاني في عملها.

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