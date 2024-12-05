كواليس الأيام الأخيرة في حياة فايزة أحمد وسر زواجها أربع مرات

الفنانة فايزة أحمد، أصبحت واحدة من أعلام الطرب في العالم العربي، عُرفت بصوتها الدافئ وأغانيها التي لامست قلوب الملايين.

فايزة أحمد

معلومات لا يعرفها أحد عن فايزة أحمد

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها، وُلدت فايزة أحمد يوم 5 ديسمبر لأب سوري في مدينة صيدا اللبنانية، وانتقلت مع أسرتها إلى دمشق وهي طفلة صغيرة، منذ البداية، أظهرت شغفًا بالفن والغناء، وقدمت خلال مسيرتها المئات من الأغاني الخالدة وشاركت في عدد من الأفلام التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور.

بداية فايزة أحمد الفنية

نشأت فايزة أحمد في دمشق، وبدأت خطواتها الأولى بتقديم طلب للإذاعة السورية لكنها لم توفَّق في البداية، بعد فترة، انتقلت إلى مصر وقدمت في الإذاعة المصرية وقدمها الإذاعي صلاح زكي عبر أغنية من ألحان محمد محسن، كانت النقلة النوعية في مسيرتها مع الموسيقار محمد الموجي، الذي منح صوتها طابعًا خاصًا بألحان مميزة تركت بصمة واضحة.

كما لحن لها كمال الطويل ومحمود الشريف، فيما أبدع معها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأغنيته الشهيرة "هان الود".

تعاونت أيضًا مع الموسيقار بليغ حمدي، وحققت أغنياتها نجاحات كبيرة، أما في السينما، فشاركت في ستة أفلام، أبرزها "أنا وبناتي"، وكان آخر أعمالها السينمائية "منتهى الفرح".

الفنانة فايزة أحمد

حياة فايزة أحمد الشخصية وعلاقتها بأزواجها

لقبت فايزة أحمد بكروان الشرق، وتزوجت أربع مرات، أولها كان في عمر الثالثة عشرة حين أغرت عائلتها بثراء الشاب المتقدم لها، حيث كانت وقتها طالبة صغيرة عندما تقدم لأسرتها شاب ثري أغراهم بثرائه الكبير ووعوده بشراء قصر فخم لها، في ذلك الوقت، لم يكن للفتاة حق الاعتراض على قرارات العائلة، ووجدت نفسها فجأة في بيت الزوجية مع رجل لم تكن تعرفه، شعرت فايزة في البداية بأن حياتها الزوجية تسير على ما يرام، حتى أنها حملت في الشهر الأول، لكن سرعان ما اكتشفت أسرتها حقيقة الزوج، الذي كان يتزوج ويطلق النساء بشكل متكرر، ويستغل أموالهن بل ويبيع أبنائه للأرمن المقيمين في بيروت، لم يستمر الزواج طويلًا، وقررت أسرتها إنهاء العلاقة فورًا، ليكون هذا الفصل المؤلم هو أول تجربة زواج في حياتها.

الزيجة الثانية لها ارتبطت فايزة أحمد بالموسيقار محمد سلطان، وهو الزواج الذي استمر لمدة 17 عامًا، وكان الأهم والأطول في حياتها، أثمر زواجهما عن ابنيها طارق وعمرو، وشكلا ثنائيًا فنيًا ناجحًا، حيث لحن لها العديد من الأغنيات التي أصبحت علامات في مشوارها الفني، ومع ذلك، انتهت العلاقة بالطلاق في عام 1981 بعد سنوات من التوتر والخلافات.

زواجها الثالث بعد طلاقها من محمد سلطان، تزوجت فايزة من الضابط عادل عبد الرحمن، لكن هذا الزواج كان قصير الأمد، حيث لم يستمر لفترة طويلة وانفصلت عنه سريعًا، مما جعلها تعود للتفكير في علاقتها السابقة.

زواج فايرة أحمد للمرة الرابعة كان في أواخر أيامها، ومع معاناتها من مرض سرطان الثدي، عادت فايزة مرة أخرى إلى الموسيقار محمد سلطان، لتعيش معه أيامها الأخيرة قبل وفاتها في عام 1983، كان هذا القرار بمثابة تأكيد على عمق العلاقة التي جمعت بينهما رغم كل الصعوبات التي واجهاها.

مواقف طريفة مع عبد الحليم حافظ

كان للفنان عبد الحليم حافظ موقف طريف مع فايزة أحمد عندما غضبت منه ظنًا أنه وراء منعها من المشاركة في حفلات المغرب، بمناسبة العيد الملكي، ولكن المفارقة أن عبد الحليم نفسه كان ممنوعًا من دخول المغرب لفترة طويلة.

في إحدى الأمسيات، وأثناء تواجد عبد الحليم في صالون الفندق حيث يقيم، قابله أحد الصحفيين المصريين وأخبره أن فايزة أحمد في حالة غضب شديد منه، فوجئ عبد الحليم بهذا الاتهام وسأل:"مني أنا؟ عملت إيه؟"، ليجيبه الصحفي بأن فايزة تتهمه بأنه السبب في منعها من السفر إلى المغرب والمشاركة في الحفل.

ابتسم عبد الحليم وقال له أنه مُنع من دخول المغرب لمدة سبع سنوات، ووضع هو وأغنياته على اللائحة السوداء، الصحفي أوضح أن فايزة أحمد زعمت أن عبد الحليم يتولى مسؤولية اختيار الفنانين المشاركين في الحفلات بالمغرب منذ عامين، وأنه يغار منها بسبب نجاحها الكبير في حفلاتها السابقة هناك، خاصة في عام 1961 عندما حققت تفاعلًا لافتًا مع الجمهور.

كما أضافت فايزة أن عبد الحليم تعمد أثناء إحدى الحفلات التي أقيمت في ملعب الدار البيضاء أن يغني قبلها، واستمر في الغناء من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مما منعها من تقديم وصلتها الغنائية التي كانت مقررة أن تُبث عبر الإذاعة حتى الساعة الواحدة فقط.

عند سماع ذلك، أقسم عبد الحليم أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأكد أنه يكن لفايزة كل الاحترام .

في صباح اليوم التالي، حدث انقلاب الصخيرات في المغرب عام 1971، وتم إلغاء جميع الحفلات التي كان الفنانون المصريون واللبنانيون يستعدون للمشاركة فيها. عاد الجميع إلى بلادهم، وعاد عبد الحليم إلى القاهرة حزينًا.

عندما وصل عبد الحليم إلى مصر، تذكر فايزة أحمد ودعوتها، وأخذ يكرر أمام الجميع أنه بريء من أي تهمة بمحاولة إبعادها عن الحفلات المغربية. ولإثبات حسن نيته، قرر أن يعتذر لوزارة الإعلام المغربية عن دوره كوسيط في اختيار الفنانين، حتى لا يتوهم أحد أنه يتحكم في الأمور هناك.

صفاتها الإنسانية وشخصيتها الفنية

تميزت فايزة أحمد بكرمها الشديد وطيبة قلبها، لكنها كانت سريعة الغضب وردود فعلها كانت عفوية وصريحة، على الصعيد الفني، كانت مخلصة لألحان زوجها محمد سلطان، مما أثار انتقادات من بعض النقاد الذين رأوا أنها أهملت التعاون مع ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي، لكنها في أيامها الأخيرة، ومن على فراش المرض، سجلت رائعة السنباطي "لا يا روح قلبي"، التي كانت بمثابة وداع أخير لجمهورها.

بعد وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، شعرت فايزة أحمد بثقل المسؤولية، واعتقدت أنها الأحق بأن تكون المطربة الأولى، ورغم ذلك، خاضت معارك فنية مع زميلاتها بسبب تخفيض أجرها لإثبات مكانتها، ومع ذلك ظلت أعمالها وأغانيها علامة فارقة في تاريخ الفن العربي.

رحيل فايزة أحمد بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت فايزة أحمد في يوم 21 سبتمبر عام 1983 بعد صراع مع مرض السرطان، لكنها تركت إرثًا فنيًا خالدًا يظل شاهدًا على عظمة موهبتها وتفانيها في خدمة الطرب العربي.

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