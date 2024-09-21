فايزة أحمد.. السرطان أنهى حياتها وحكايتها المأساوية مع زوجها

فايزة أحمد كانت سيدة الأغنية العربية، علي المسرح، وفي حياتها الشخصية، كانت امرأة بسيطة تعيش لحظات من السعادة والحزن في هذا التقرير نستكشف جوانب من حياة فايزة أحمد بمناسبة ذكرى رحيلها والذي يحل اليوم، ويكشف الموجز عن قصص إنسانية مؤثرة، وحكايات مثيرة.

فايزة أحمد

عاشت طفولة قاسية

- ولدت فايزة أحمد عام 1934، من أب سوري يدعى أحمد بيكو وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى.

- عاشت طفولة قاسية خالية من حنان الأب بعدما انفصل والدها عن والدتها.

- تقدمت للإذاعة اللبنانية عندما بلغت سن الـ11 من عمرها حتى يتم إجازتها «مطربة»، إلا أنها لم تلق قبولًا في لبنان، ما جعلها تذهب لإذاعة دمشق ولم تحقق نجاحًا هناك أيضًا.

- تزوجت فايزة أحمد المونولوجست اللبناني عمر نعامي، بسبب ضغط والدتها، ولكن سرعان ما تم الطلاق بينهما بسبب عدم التوافق، وخرجت من زيجة فاشلة بابنتها فريال.

- كانت الانطلاقة الحقيقية لفايزة أحمد عندما جاءت مصرعام 1956، وغنت أول أغنية في الإسكندرية، ثم تقدمت للإذاعة المصرية واعترفت بها لأول مرة مطربة عام 1959، وقدمت أغنية بعنوان أبشر غيرك.

فايزة أحمد وزوجها



- سجلت الفنانة فايزة أحمد أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة و80 أغنية تلفزيونية وعشرات الحفلات في مصر.

- تعاملت كروان الشرق مع كبار الشعراء والملحنين أبرزهم الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومحمد سلطان الذي جمعه بها علاقة حب توجت بالزواج وأثمرت عن توأمهما عمر وطارق.

- يُذكر أن أغنية يا أمه القمر على الباب، التي غنتها في فيلم تمر حنة إنتاج 1957، هي من أشهر أغانيها، كما أبدعت في غناء عدد من الأغاني الأخرى أبرزها «بتسأل ليه عليا»، «بريئة»، «حيران»، «مال عليا مال»، «بكرة تعرف يا حبيبي»، «بيت العز يا بيتنا»، «يا حلاوتك يا جمالك»، «حسادك علموك».

- شاركت كروان الشرق في 7 أفلام سينمائية، من أبرزها: «ليلى بنت الشاطئ»، «امسك حرامي»، «المليونير الفقير»، «أنا وبناتي»، وكان آخر أفلامها «منتهى الفرح».

رحيل فايزة أحمد

وفاتها

توفيت فايزة أحمد يوم الأربعاء، 21 سبتمبر عام 1983 عن عمرٍ ناهز ال 49 سنة بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.

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