في ذكرى رحيل جميل راتب.. حكايته من بائع خضروات لـ نجم مشهور

من بائع خضار بسيط في حارة شعبية إلى نجم ساطع في سماء الفن، مرت حياة الفنان الراحل جميل راتب بالعديد من التحولات المذهلة، في ذكرى رحيله، نستعيد قصة هذا الرجل الذي تحدى الظروف الصعبة، وتحول إلى أيقونة للفن المصري، يرصد لنا الموجز تلك التحولات.

حياته

ولد الفنان جميل راتب عام 1926، لأب وأم مصريين على عكس ما يشاع أنه من أصل فرنسى.

حصل على جائزة التمثيل على مستوى المدارس فى مصر، درس بكلية الحقوق، وسافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية فى الحقوق الفرنسية.

جميل راتب

بعدها التحق بمعهد التمثيل.

رفضت أسرته عمله بالتمثيل وأمام إصراره قطعت الأسرة علاقته به، واضطر إلى أن يعمل فى مهن مختلفة فى بدايته.

فعمل “كومبارس” ومترجما وبائعا فى سوق الخضراوات.

لكن عندما شاهده والده وهو يمثل أحد الأدوار في مسرحية سياسية عن الثورة، فرح به وعانقه وقام بدعوة كل أعضاء الفرقة وقتها على العشاء.

وقدم جميل بعد ذلك دورا صغيرا فى مسرحية "أوديب ملكا"، سافر بعدها إلى فرنسا لدراسة المسرح، وشارك خلال تلك الفترة فى بطولة ثلاثة أفلام تونسية من إنتاج فرنسي مصري مشترك.

ذكرى رحيل جميل راتب

أول ظهور لـ جميل راتب في السينما

وكان أول ظهور للفنان جميل راتب فى السينما عام 1946 من خلال فيلم "أنا الشرق"، مع الفنانين حسين رياض وجورج أبيض، وشاركته فيه الممثلة العالمية كولد جيدار، وكان هو البطل الرئيسي لكن الفيلم لم يحظ بالنجاح الكبير، وعاد إلى باريس ليواصل المشاركة فى أعمال فنية هناك مسرح وسينما، وظل يعمل هناك، وكانت التجربة الثانية التي قربته من العالم العربي هو عندما طلبوه يمثل عطيل في تونس باللغة العربية الفصحى، وكان هذا شيئا صعبًا جدا على جميل راتب وقتها، لكنه اشتغل على نفسه ونجح في تأدية الدور ونجح العمل، وبدأت الشهرة العالمية والنجومية، وعاد إلى مصر مجددًا مع منتصف سبعينيات القرن العشرين.

أبرز أعمال جميل راتب السينمائية

شارك الفنان جميل راتب في بطولة عدد كبير من الأفلام فى أدوار مختلفة منها: "كفاني يا قلب، ولا عزاء للسيدات، حب في الزنزانة، البداية، طيور الظلام، الكيف، الكداب"، أما آخر أفلامه فهو فيلم "أمس" وهو فيلم مغربى تونسى.

جميل راتب

وفى عام 1985 اختار المخرج يوسف شاهين الفنان جميل راتب للتمثيل في فيلم "وداعا بونابرت" وهو إنتاج مصرى فرنسى مشترك، وشارك فى بطولته ممثلون مصريون وفرنسيون، كان أبرزهم جميل راتب، ميشال بكول، محسنة توفيق، باتريس شيرو وتحية كاريوكا.

أبرز أعمال جميل راتب الدرامية

شارك جميل راتب في الدراما التليفزيونية فقدمه المخرجون فى أدوار متعددة فى مسلسلات: يوميات ونيس فى دور ابو الفضل، الراية البيضا، زيزينيا، وجه القمر، سنبل بعد المليون وغيرها.

من هي زوجة جميل راتب؟

تعرف جميل راتب على زوجته الفرنسية مونيكا وأحبها، حيث كانت عضوة فى مسرح الشانزليزيه وعاشا حياة هادئة إلا أنها طلبت أن يتم الإنجاب وينسب الأبناء إلى ديانتها فرفض وتم الانفصال بدون أبناء ولم يتزوج ثانية، وعاش وحيدا وكان يقول عن نفسه: أنا شخص وحيد وقد تعودت على ذلك منذ زمن ولا أبالى بالشائعات التي تعلن خبر وفاتى دائما، ولا أحب أن أكون ثقيلا على أحد لكن يحرص دائما الفنان محمد صبحى على السؤال على وخالد النبوى وليلى علوى وكرم النجار والمخرجة علوية زكى ومنة شلبى فهى كثيرة السؤال عن صحتى.

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