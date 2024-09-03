تكريم أحمد راتب في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ..تلبية لنداء ابنته

يشهد ختام الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تكريماً خاصاً لاسم الفنان الراحل أحمد راتب، الذي يُعد واحداً من أعمدة الفن المصري.

جاء هذا التكريم بعد انتقادات حادة وجهتها ابنته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدة عدم تكريم والدها في المهرجانات الفنية السابقة، يرصد " الموجز" القصة كاملة

أحمد راتب

نداء ابنة أحمد راتب

جاء تكريم أحمد راتب استجابة واضحة لنداء ابنته التي عبرت عن استيائها من عدم تكريم والدها رغم إسهاماته الكبيرة في الفن المصري، وذلك عبر منشور على موقع "فيسبوك"، عبرت ابنته عن حزنها وغضبها لمرور ثماني سنوات منذ رحيله دون أن يحظى بأي تكريم رسمي في المهرجانات الفنية، رغم مشاركته في ما يقرب من 500 عمل فني، شملت السينما والدراما والمسرح والإذاعة.

كتبت في منشورها: "8 سنين وما فيش مهرجان في مصر فكر يكرم اسم أحمد راتب! ما يقرب من 500 عمل فني بين سينما ودراما وإذاعة ومسرح... بس عارف يا بابا، أنا بكرمك كل يوم بالدعاء ليك، جمهورك بيكرمك طول الوقت بإنه فاكرك ومفتقدك وعارف سيرتك الطيبة، والأهم من كل دة إنك بإذن الله مُكرم في نعيم الجنة".

وأضافت: "أنا حقيقي بقالي سنين بستنكر عدم تكريمه!! وقلت دة كتير من وقت وفاته. أبويا سلم روحه للفن المصري والعربي طيلة حياته، بل إحنا كأسرة إتحرمنا من وجوده كتير في مقابل عطائه للفن المصري.. كان طول عمره يهمه تكريم الجمهور فقط.. لكن كنت أتمنى أن لا يغيب اسمه وأن يكون ممن يستحقون أن يتذكرهم وطنهم".

مسيرة فنية حافلة بالإنجازات

رحل أحمد راتب عن عالمنا في ديسمبر 2016، لكنه ترك وراءه إرثاً فنياً كبيراً، حيث قدم عبر مشواره الفني الطويل عدداً كبيراً من الأعمال التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

أحمد راتب

تميز راتب بتنوع أدواره التي شملت مختلف الألوان الدرامية والكوميدية، حيث تألق في العديد من الأفلام السينمائية منها "عمارة يعقوبيان"، "الإرهاب والكباب"، "علي بيه مظهر"، و"شقة مصر الجديدة". أما في الدراما، فكانت له بصمات واضحة في مسلسلات مثل "هند والدكتور نعمان"، "غوايش"، "المال والبنون"، و"بوابة الحلواني"، كما كان له حضور مميز في المسرح من خلال عروضه المسرحية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء منها مسرحية " سك على بناتك".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يُعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من أهم المهرجانات الدولية المتخصصة في مجال المسرح التجريبي، حيث يُعطي فرصة ثمينة لتقديم العروض المسرحية المبتكرة من مختلف دول العالم. يهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل والحوار الثقافي بين الشعوب، كما يسعى لتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات الفنية في المسرح العالمي.

وعلى مدى دوراته السابقة، حرص المهرجان على تكريم العديد من الفنانين والمبدعين الذين ساهموا في إثراء الحركة المسرحية والفنية بشكل عام.

تكريم اسم أحمد راتب

إن تكريم اسم أحمد راتب في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعكس تقديراً مستحقاً لفنان قدم الكثير للفن المصري والعربي، وساهم في تشكيل وعي أجيال عديدة من الجمهور.

هذا التكريم، الذي جاء بعد سنوات من الانتظار، يُعد أيضاً تذكيراً بأهمية الاحتفاء بالفنانين الذين أثروا الساحة الفنية، وعدم انتظار وفاتهم لتكريمهم.

كما يعزز من قيمة تلك التكريمات في المهرجانات، التي ينبغي أن تكون دائماً مرآة تعكس الإبداع والإنجاز، وتسلط الضوء على من يستحقون التقدير والاحترام.

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