حكايات فنية.. ماهو أسم الشهرة لـ نجاح الموجي؟ وماسبب شهرته؟

من عبد المعطي إلى نجاح، رحلة تحول مثيرة للاهتمام في حياة الفنان الكوميدي الراحل نجاح الموجي فما الذي دفع هذا الشاب البسيط لاختيار اسم "نجاح" اسماً فنياً له؟ وكيف أصبح هذا الاسم مرادفاً للضحك والمرح في قلوب الملايين؟ الموجز يكشف لنا السبب.

مواقف طريفة في حياة نجاح الموجي

انتشر مؤخرا فيديو للفنان نجاح الموجي من مسرحية "الواد ده كويتي"، الذي سخر خلالها من بعض المطربين الشباب في ذلك الوقت، منهم أنغام وعلي حميدة ولطيفة ومحمد فؤاد وعمرو دياب.

نجاح الموجي



رغم وفاة الفنان نجاح الموجي قبل 22 عاما، فإنه ما زال حاضراً على السوشيال ميديا ليس فقط بإفيهاته، ولكن باسم شخصيته "الهرم" في فيلم الكيت كات، وهناك عدة صفحات على فيس بوك وحسابات على تويتر، تحمل اسم هرم وصورة نجاح الموجي.

نجاح الموجي قرقر

حياة نجاح الموجي قبل الفن والشهرة

كان يدرس في كلية التجارة لكن رسب، وانتقل للدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية، وتقدم لمعهد الفنون المسرحية ولكنه رسب أكثر من مرة، وعمل خرمانجي في شركة السجائر.

حكاية شهرة نجاح الموجي

"عبد المعطى محمد الموجى" منحه فرصة التمثيل المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم حين أسندا إليه دورًا في ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، بعد أن تخرج فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، إذ بدأ حياته الفنية مع ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، وقدم قرابة 170 عملا، وآخر أعماله مسلسل "في بيتنا كنز" وعرض بعد وفاته.

نجاح الموجي

كان يشتهر الموجي باسم "قرقر" في طفولته بسبب نحافته الشديدة.

ابنته مذيعة معروفه

نجاح الموجي لديه ابنته آيتن الموجي تعمل مذيعة في التليفزيون المصري، ثم عملت في بعض القنوات الفضائية.

آيتن الموجي ابنة محمد الموجي

أزمات في حياة الموجي

أطلق الموجي تصريحات عديدة وقوية ضد الحزب الوطني خلال مشاركته في فيلم التحويلة، وخرج عن النص في مسرحية ملك الشحاتين، فقامت الرقابة بسحب الترخيص، وبعد نجاح أغنية اتفضل من غير مطرود، طرح ألبوم لكن الرقابة رفضت إجازة هذا العمل.

اقرأ أيضاً

أحزان نجم الكوميديا.. حكايات مأسوية في حياة نجاح الموجي

حكايات حزينة في حياة صانع الكوميدية نجاح الموجى