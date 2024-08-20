إيهاب فهمي يتصدر الترند بعد إعلان وفاة والد زوجته.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الفنان إيهاب فهمي، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما أعلن أمس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن وفاة حماه والد زوجته الفنانة يسرا وجيه، حيث كتب منشورًا يرصد الموجز تفاصيله، قال فيه:"توفي إلى رحمه الله تعالى، والد زوجتي الحبيبة يسرا، الحاج وجيه عثمان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد عزاء والد يسرا وجيه

كما كشف إيهاب فهمي عن موعد عزاء والد زوجته، قائلًا :"صلاة الجنازة على والد زوجتي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

علاقة إيهاب فهمي بزوجته يسرا وجيه

وفي سياق آخر، خلال استضافتهما في برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "DMC"، تحدث الفنان إيهاب فهمي وزوجته يسرا عن بداية علاقتهما وكيف تطورت إلى زواج، أوضح إيهاب أنهما التقيا لأول مرة أثناء انتخابات نقابة المهن التمثيلية، حيث كانت تلك المناسبة بداية لقصة حبهما، قائلاً :"قابلت وزوجتي يسرا أول مرة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وكنت أول مرة أشارك في هذه الإنتخابات، وقبل إعلان النتيجة سألتني أنت قلقان من إيه أنت هتنجح وتكتسح وكان هذا اللقاء أول شرارة لحبنا".

ووصف إيهاب فهمي زوجته بأنها الشخص الذي يحقق التوازن في حياته، وأنها تتميز بذكاء كبير وعطاء لا حدود له، مُعلقًا:"هي رمانة ميزان ودافع قوي في حياتي وهي عين واعية جدًا بالنسبة لي، هي أمرأة عندها عطاء كبير، لديها قدر كبير جدًا من الذكاء في التعامل أعتقد لم أره في أي امرأة أخري".



يسرا وجيه تكشف عن سبب انجذابها لـ إيهاب فهمي



أما يسرا، فقالت أنها انجذبت لهدوء إيهاب وضحكته منذ اللحظة الأولى التي رأته فيها، وأنها لم تتوقع أبدًا أن هذا اللقاء سيتحول لعلاقة قوية تنتهي بالزواج، كما تحدثت عن مشاعر الغيرة التي كانت تشعر بها في بداية حياتهما الزوجية، وكيف تغلبت عليها مع الوقت بفضل ثقتها في إيهاب وطريقة تعامله مع هذه المواقف، مُعلقة:"عندما شاهدته خطفني هدوءه وضحكته المميزة، عندما تحدثت معه أول مرة لم يكن في حسباني أبدًا أن هناك علاقة ستنشأ بيننا وستتطور لعلاقة زواج.

تعامل يسرا وجيه مع معجبات إيهاب فهمي

كما تحدثت زوجة إيهاب فهمي يسرا وجيه عن كيفية تعاملها مع المعجبات اللاتي يلتقطن الصور التذكارية مع زوجها، قائلة :"في البداية كنت بضغط علي نفسي لأني برج الطور وأصحاب غيورين جدًا وكنت بغير عليه جداً لكنني تغلبت علي هذا الأمر مع الوقت، أحيانا معجبة تحتضنه أثناء التقاط صورة معه فبتعامل بهدوء لأن ايهاب يستطيع التعامل في هذه المواقف جيدًا".

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