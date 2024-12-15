موعد ومكان جنازة الفنان نبيل الحلفاوي

نشر الحساب الرسمي للفنان الراحل نبيل الحلفاوي، منشورا يعلن فيه أولاده عن رحيل والدهم، والذي رحب اليوم عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

موعد جنازة نبيل الحلفاوي

ويكشف موقع الموجز تفاصيل الجنازة.. حيث أعلنوا أولاده عن موعد صلاة الجنازة والمقرر إقامتها اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العشاء.

نبيل الحلفاوي

وكتبوا قائلين: مش القبطان اللي كاتب التويتة ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائمًا بيدعي بكده وربنا ما خذلوش.. شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء.

جنازة نبيل الحلفاوي

مرض نبيل الحلفاوي

نقل الفنان نبيل الحلفاوي إلي أحد المستشفيات الكبري بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، فيما رفضت أسرته الإفصاح عن تفاصيل مرضه ولكن اكتفوا بطلب الدعوات له بالشفاء العاجل.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

كانت آخر مشاركات الفنان الراحل من خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

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