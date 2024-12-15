تعرف علي العمر الحقيقي لـ نبيل الحلفاوي عقب رحيله

عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته.. توفي اليوم الفنان الكبير والقدير عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر.

عمر نبيل الحلفاوي

ونقل على أثرها إلى المستشفى وحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعدها تدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا وكان عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته 77 عامًا.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل في السطور التالية، حول عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته.

وداعاً نبيل الحلفاوي

عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته

وتم نقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي إلى المستشفى يوم الثلاثاء السابق، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي أصابته واكتفوا فقط بطلب الدعاء له، وأن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا أيضاً على طلب الدعاء له عقب معرفتهم بحالته الصحية الحرجة ومنهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

وكانت آخر مشاركات الفنان الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر به كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة أيضاً بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدداً من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، وكان من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

أحداث عقب وفاته والجنازة

صرح الناقد الفني محمد شوقي: "عقب تعرض الفنان، لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجزه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا".

وتمت الإشارة أيضاً إلى إعلان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل من الزمن وذلك بعد صراع مع المرض، وموعد تشييع الجثمان سيكون اليوم عقب صلاة العشاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نشأة الفنان نبيل الحلفاوي

ولد الفنان نبيل الحلفاوى في حي السيدة زينب في يوم 22 إبريل عام 1947، وعقب تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وذلك بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني عن طريق المسرح حيث قدم الكثير من المسرحيات ثم اتجه بعدها إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.



وشارك في الكثير من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".

عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته

اقرأ أيضاً:

تفاصيل خطيرة حول إصابة نبيل الحلفاوي بجلطة في الرئة وتطورات حالته الصحية

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي بعد دخوله العناية المركزة