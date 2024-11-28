بين الكوميديا و الإثارة.. تعرف على خارطة أفلام شهر ديسمبر القادم

أفلام شهر ديسمبر.. يشهد شهر ديسمبر أعمالا فنية رائعة ومتنوعة التصنيف بين الكوميدي والأكشن ويرصد لكم الموجز أبرز هذه الأعمال ومواعيد العرض وأبطال العمل على النحو التالي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه



الهنا اللي أنا فيه والمصنف كفيلم كوميدي، ومن المقرر طرحه في 18 ديسمبر

قصة الفيلم

تدور الأحداث عن شخصية دكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.



أبطال العمل

كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

الحريفة 2 “الريمونتادا”

تصنيف الفيلم ـ رياضي كوميدي

موعد العرض ـ 4 ديسمبر

مدة العرض- 120 دقيقة

قصة الفيلم

يواصل (ماجد) مع أصدقاءه وزملاءه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

أبطال الفيلم

نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، أحمد بحر، فراس سعيد، كريمة منصور

ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، أسماء جلال

تأليف: إياد صالح

إخراج: كريم سعد.



المستريحة

تصنيف الفيلم - دراما كوميدي

موعد العرض- 18 ديسمبر

مدة العرض - 105 دقيقة



قصة الفيلم

بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة شاهيناز المرعشلي إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها. مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، تكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أول عملية نصب في حياتها.

أبطال الفيلم

ليلى علوي، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، محمد محمود، سامي مغاوري، محمد رضوان، بيومي فؤاد.

تأليف : محمد عبد القوي ـ أحمد نور

إخراج: عمرو صلاح.



Elevation

موعد العرض ـ يعرض حاليا بالسينمات

مدة الفيلم ـ 90 دقيقة

تصنيف الفيلم ـ أكشن و إثارة

تقييم الفيلم ـ 5.6

قصة الفيلم

هو فيلم أكشن وإثارة أمريكي صدر عام 2024، من إخراج جورج نولفي وتأليف كيني رايان وجاكوب رومان. من بطولة أنتوني ماكي ومورينا باكارين ومادي حسون. تم إصدار Elevation في الولايات المتحدة، إخراج جورج نزلفي.

"Kraven the Hunter"

تصنيف الفيلم ـ خيال علمي

مدة العرض ـ 127 دقيقة

قصة الفيلم

كرافن الصياد (بالإنجليزية: Kraven the Hunter)‏ هو فيلم أمريكي قادم مبني على شخصية تحمل نفس الاسم من ابتكار مارفل كومكس، الفيلم من إخراج جي. سي. شاندور وبطولة آرون جونسن، كريستوفر آبوت، أليساندرو نيفولا، راسل كرو، فريد هيكينجر، أريانا ديبوز وليفي ميلر. من المقرر صدور الفيلم في 13 يناير 2023.

إخراج - جي سي هاندور.

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