أفلام استمتع بمشاهدتها في رأس السنة 2025.. أبرزهم فيلم  Scrooged

هل تبحث عن أفلام مثالية لقضاء ليلة رأس السنة؟ سواء كنت تحب الأفلام الكوميدية، الرومانسية، أو المغامرات، لدينا لك القائمة المثالية، استعد لقضاء أمسية ممتعة مع عائلتك وأصدقائك، مع أفلام مثل "وحيد في المنزل" وغيرها من الأفلام المميزة.

يرصد لكم موقع الموجز أفضل أفلام اجنبيه لمشاهدتها في رأس السنه

فيلم Love Actually

فيلم درامي رومانسي يتناول عدة قصص حب تدور في فترة ما قبل عيد الميلاد في لندن، ويُعتبر من أفضل الأفلام التي تركز على الحب والعلاقات في أجواء الكريسماس، ويستعرض نماذج مختلفة من علاقات الحب في الحياة، بين ثنائيات من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية.

فيلم Love Actually

فيلم Home Alone

فيلم كوميدي عن طفل يُترك في المنزل وحده خلال عطلة عيد الميلاد، ويجب عليه الدفاع عن المنزل ضد لصين يحاولان سرقته، ويعتبر هذا الفيلم من كلاسيكيات عيد الميلاد، وهو مليء بالضحك والمواقف الطريفة التي تجعل من الصعب عدم مشاهدته كل عام.

Home Alone

فيلم The Grinch

تدور القصة حول مخلوق يسمى «الغرينش» الذي يخطط لسرقة عيد الميلاد من أهل مدينة هوفيل، إلى أن تتغير عواطفه نحو العيد على يد فتاة صغيرة، وهو فيلم عائلي يبعث على الابتسامة ويعلم قيمة الكرم والمحبة خلال العطلات.

The Grinch

فيلم The Polar Express

فيلم رسوم متحركة يحكي قصة طفل يذهب في رحلة سحرية إلى القطب الشمالي على متن قطار قطب الشمال، ويمثل هذا الفيلم رحلة اكتشاف لروح عيد الميلاد، وهو مثالي للأطفال والعائلات.

فيلم The Polar Express

فيلم The Holiday

فيلم رومانسي عن امرأتين تقرران التبادل السكني في العطلات وتكتشفان الحب في أماكن جديدة، وحال كنت تبحث عن قصة رومانسية في فترة الأعياد، فهذا الفيلم مثالي.

The Holiday

فيلم Elf

فيلم كوميدي عن رجل يكتشف أنه أحد أبناء بابا نويل ويذهب إلى نيويورك للبحث عن والده، وهو فيلم مليء بالفكاهة والمواقف المضحكة، ويعتبر من الأفلام المفضلة للعائلات في الكريسماس.

فيلم Elf

فيلم Meet Me Next Christmas

فيلم رومانسي يحكي قصة اثنين يلتقيان في فترة الكريسماس ويقضيان وقتًا رائعًا معًا، لكن بسبب ظروف معينة، يتفقان على اللقاء مرة أخرى في الكريسماس المقبل، وتدور القصة حول الحب والتضحية والتوقعات التي ترتبط بموسم الأعياد، وخلال سعي «ليلى» البطلة، وراء قصة حب مثالية مع فتى أحلامها، تُسابق الزمن عبر مدينة نيويورك للحصول على تذكرة لأفضل حفل في عيد الميلاد المجيد بعد نفاد تذاكره كافة، وهو فيلم رومانسي يجمع بين مشاعر الأمل والانتظار.

فيلم Meet Me Next Christmas

فيلم Happy New Year

فيلم درامي هندي بطولة شاروخان يروي قصة مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في مومباي خلال فترة عيد رأس السنة الجديدة، وتدور الأحداث حول رحلة لتحقيق انتقام البطل لوالده من خلال الاشتراك في إحدى مسابقات الرقص، ومن هنا يحققون أحلامهم وأمنياتهم بينما تنشأ بينهم العديد من الصداقات والعلاقات المعقدة، وهو فيلم مليء بالموسيقى والرقص، ويقدم قصة مشوقة مع لمسة رومانسية، وهو مثالي لمحبي الأفلام الهندية التي تجمع بين العاطفة والموسيقى في أجواء احتفالية بمناسبة رأس السنة.



فيلم Scrooged

يعتبر فيلم فيلم كوميدي مناسب للمشاهدة خلال موسم أعياد رأس السنة، لأنه يُحاكي قصة «تشارلز ديكنز» الشهيرة «ترنيمة عيد الميلاد»، لكنه في إطار عصري، ويقدم نظرة فكاهية لقصة تقليدية ويستحق المشاهدة لمحبي الفكاهة السوداء.



فيلم A Christmas Carol

فيلم أنيميشن ثلاثي الأبعاد مقتبس عن قصة «تشارلز ديكنز» الشهيرة، حيث يعيد روح الكريسماس لرجل قاسي القلب، وهو فيلم مثالي لمحبي القصص الكلاسيكية التي تحمل رسائل إنسانية.

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