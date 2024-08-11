منافسة قوية بين أبرز النجوم في موسم رأس السنة السينمائي.. تفاصيل

يشهد موسم رأس السنة السينمائي لهذا العام منافسة غير مسبوقة بين أبرز نجوم السينما المصرية، حيث تتسابق أفلام جديدة تحمل بين طياتها مزيجًا من الأكشن، والإثارة، والغموض، مع لمسات من الرومانسية، بعد ازدحام موسم الصيف بالعديد من الأفلام الناجحة، قرر عدد من المنتجين عرض أعمالهم الجديدة في موسم رأس السنة، بعيدًا عن زحام الصيف، ليجد الجمهور نفسه أمام مجموعة من الخيارات الصعبة التي تعدهم بتجربة سينمائية لا تُنسى، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تلك الأفلام.

فيلم فرقة الموت

أول هؤلاء النجوم هو النجم أحمد عز، الذي يطل على جمهوره بفيلمه الجديد "فرقة الموت"،هذا الفيلم المنتظر يثير حماس عشاق السينما، خاصةً بعد أن استغرق تحضير مشاهده الكثير من الوقت نظرًا لصعوبتها وتعقيدها، وتدور أحداث الفيلم حول ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة خاصة للقضاء على نفوذ "خط الصعيد"، في مواجهة مباشرة ومثيرة مع شخصية قوية يجسدها آسر ياسين، يشارك في هذا العمل الضخم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منة شلبي، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

فيلم ري ستارت

على الجانب الآخر، قرر النجم تامر حسني دخول سباق موسم رأس السنة بفيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يجمع بين الكوميديا والرومانسية، حيث تُعد أفلام تامر حسني من الأكثر شعبية في مصر، ومن المتوقع أن يحقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، وآخرون من النجوم، ويعتبر هذا العمل التعاون الثاني بين تامر وهنا بعد نجاح فيلمهما "بحبك"، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما يدخل الفنان الشاب أحمد حاتم المنافسة بفيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي تأخر عرضه لعدة مرات، لكنه يستعد الآن لملاقاة جمهوره في موسم رأس السنة، الفيلم مستوحى من رواية شهيرة ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، مما يجعله منافسًا قويًا في هذا الموسم المثير، والفيلم بطولة مي عمر، خالد أنور، محمد سلام، أسماء جلال، وآخرون من النجوم، وهو عن رواية الكاتب محمد صادق، ومن إخراج عثمان أبو لبن، فمن سيكون نجم شباك التذاكر لموسم رأس السنة؟ هذا ما سيكشفه الجمهور قريبًا.

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