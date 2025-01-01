كيف بدأت قصة حب هدى الناظر ومصطفى شعبان؟

تصدر اسم هدى الناظر، تريند محرك البحث"جوجل"، بعدما أعلن الفنان مصطفى شعبان أمس عن زواجه منها رسميًا، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك بعدما تداولت أنباء عن ارتباطها خلال شهر إبريل الماضي، دون تصريح رسمي من قبل الطرفين.

أبرز المحطات في حياة هدى الناظر

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، وكذلك أبرز المعلومات عن هدى الناظر، هي سيدة أعمال مصرية، من مواليد محافظة القاهرة عام 1982، حازت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2006، بدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات قبل انتقالها إلى مجال إدارة الأعمال الفنية، وكانت مسؤولة عن إدارة أعمال الفنان عمرو دياب لعدة سنوات، العلاقة بين هدى ومصطفى شعبان توطدت بعد حضورهما العديد من حفلاته، مما سهل التعارف بينهما.

هدى الناظر ومصطفى شعبان

سبب عدم إعلان مصطفى شعبان زواجه من هدى الناظر الفترة الماضية

وخلال حديث مصطفى شعبان مع الإعلامي عمرو الليثي، أوضح أنه كان قد قرر عدم إعلان زواجه وقتها، بسبب ظروف مرض والده التي جعلته يؤجل هذا القرار، وأوضح أنه بسبب تلك الظروف، تم الزواج بشكل عائلي، مضيفاً:"لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت فيه ظروف؛ والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليًّا كويس، خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب تاني يوم، والدي قال لي لو ما كتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، لكن تمت في النهاية".

بداية قصة حب هدى الناظر ومصطفى شعبان

عن كيفية تعارفه بهدى الناظر، قال مصطفى شعبان أنه التقى بها خلال عام 2009، ومنذ ذلك الحين بدأت علاقتهما تنمو وتزداد قوة، وأكد أن بينهما تفاهمًا وحوارًا ذكيًا، ورغم اختلافهما في بعض الأمور، لكن هذه الاختلافات لا تؤثر على علاقتهما لأنهما يستمعان لبعضهما البعض، وأنه كان أول من اعترف بحبه لها، وأخذ وقتًا في التعرف عليها بشكل أفضل، معلقاً:" لدينا حلم وأهداف مشتركة، وقواسم مشتركة في القراءة والفكر وحوار ذكي قد نختلف في بعض الأمور، لكنها اختلافات لا تؤثر في العلاقة، لأننا نستمع لبعض، ونستفيد من الآراء المختلفة، الحمد لله لا توجد خلافات بيننا، وإذا حدث شيء، فأنا مستعد للصلح فورًا وهذه قيم نبني عليها علاقتنا المستوحاة من تعاليم والدي، الذي كان دائمًا يحرص على أنه لا يفوت يومًا دون حل أي مشكلة قد تحدث".

هدى الناظر ومصطفى شعبان

كما تطرق مصطفى شعبان أيضاً للحديث عن تفاصيل حياته اليومية مع زوجته هدى الناظر، مؤكدًا أنهما يمارسان الرياضة معًا بشكل يومي ويشتركان في حب الخيل، وأوضح أنه بعد الزواج أصبحت هدى مسؤولة عن مصروفات المنزل.

سبب تأخر مصطفى شعبان في الزواج



وعن سبب تأخره في الزواج رغم بلوغه 53 عامًا، قال مصطفى شعبان في تصريحات تلفزيونية سابقة له إنه يعتبر الزواج نصيبًا، مؤكدًا أنه عاش عزوبية له مزايا وسلبيات، وأنه لم يخطب مسبقاً إلا مرة واحدة في عام 2006 ولم تكتمل تلك العلاقة بالزواج، ولكنها ما تزال صديقة له،متابعا:"خطبت مرة ‏زمان في 2006 ولكن متفهمناش، وكنا صغيرين وقتها، وكان في حماس عندنا بس ‏معرفناش نكمل ولم نستمر كتير، وهي بنت ممتازة ولا نزال أصدقاء".

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية مسلسل "المعلم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان 2024، و شاركه في بطولته عدد من النجوم وهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، لبنى ونس، طارق النهري، محمد العمروسي، وآخرون من النجوم.

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