تعرف على جدول مواعيد أفلام اليوم على روتانا سينما

تُعتبر قناة روتانا سينما من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية، حيث حققت نجاح كبير منذ انطلاقها في أن تكون وجهة أولى لعشاق السينما في العالم العربي، تتميز القناة بمكتبتها الضخمة التي تضم مجموعة متنوعة من الأفلام العربية، بدءًا من الكلاسيكيات الخالدة وحتى أحدث الإنتاجات السينمائية.

تُعرف روتانا سينما بشعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عنيك"، وتتنوع الأفلام ما بين الكوميدي، الدرامي، الرومانسي، أو أفلام الإثارة، ستجد دائمًا ما يناسب ذوقك على شاشتها، حيث تعرض الأفلام بجودة عالية، إلى جانب تقديم برامج حصرية عن أخبار النجوم وصناعة السينما، مما يجعلها منصة متكاملة لمحبي الفن السابع في كل بيت عربي.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أفلام اليوم الأربعاء على شاشة روتانا سينما.



روتانا سينما

فيلم حرامية في تايلاند

عرض فيلم حرامية في تايلاند اليوم في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بطولة كريم عبد العزيز وحنان ترك وماجد الكدواني، عرض الفيلم عام 2003.

تدور أحداث الفيلم حول هيمة الذي يعمل فى مصلحة الكهرباء، يفاجأ بظهور فطين شقيقه الذي لم يعرف عنه شيء سوى بعد وفاة والدتهما، وعندما يعلم أنه خريج كلية فنون جميلة ونظرًا لاحتياجه لموهبة فطين في الرسم، يصرح برغبته في سرقة لوحة غالية الثمن فيجعل فطين يرسم له صورة طبق الأصل من الصورة الأصلية في سبيل تهريبها إلى تايلاند.

فيلم حرامية في تايلاند

فيلم كيرة والجن



عرض فيلم كيرة والجن اليوم على روتانا السينما، في الواحدة مساء اليوم، الفيلم تم عرضه في دور السينما عام 2022 بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري وأحمد عز.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم كيرة والجن

فيلم عنتر زمانه

يعرض فيلم عنتر زمانه اليوم على روتانا سينما في الساعة الثالثة عصرا، بطولة عادل أدهم، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، نبيل الحلفاوي

يقرر رجل المخابرات السابق والمطرود من الخدمة (النمر) ابتزاز كبار المسئولين للحصول على الأموال، ويوهم المصور (عنتر) بأنه مازال في الخدمة ويطلب منه تصوير مسئول كبير ثم يحاول التخلص من عنتر بشتى الوسائل، بعد حصوله على الفيديو، فهل سينجح؟



فيلم عنتر زمانه

فيلم المش مهندس حسن

يعرض فيلم المش مهندس حسن اليوم في الساعة

خمسة مساء، بطولة محمد رجب، دوللي شاهين، أحمد سعيد عبدالغني، إدوارد.

تقع أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول طالب يأتي من الأرياف من أجل الالتحاق بالجامعة في القاهرة، وهناك يقابل زميلته ويقع في حبها، فإالى أين ستسير قصة الحب.

المش مهندس حسن

فيلم قرمط بيتمرمط

يعرض اليوم فيلم قرمط بيتمرمط في الساعة الثامنة مساء اليوم على روتانا سينما، الفيلم من بطولة أحمد آدم، مي سليم، دينا فؤاد، وليد فواز.



تدور أحداث الفيلم في قالب من الكوميديا، يُنشئ القرموطي هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله في عدة مشكلات أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفي نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل في تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطي، الذي يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

فيلم قرميط بيتمرمط

فيلم بنات ثانوي

يعرض فيلم بنات ثانوي اليوم على روتانا سينما في الساعة العاشرة مساء، بطولة كل من : جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، هدى المفتي.

فيلم بنات ثانوي

تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.

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